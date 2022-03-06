"اعرف أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت".. رئيس شعبة مصنعي الأسمنت يوضح تفاصيل مهمة..فيديو

قال أحمد شيرين رئيس شعبة مصنعي الأسمنت ، إن منتج الاسمنت لا يتم صناعته 100% في مصر مشيرا إلي أن الاسمنت حتي يتم تصنعيه يجب أن يمر بمرحلتين أساسيتين ومنها حرق المادة الخام في الأفران تتم بوقود مستورد بالكامل " الفحم " .

واضاف احمد شيرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الوقود يأخذ نسبة 50 أو 60% من صناعة الاسمنت مشيرا إلي أن سعر الفحم العام الماضي كان 40 دولار وهذا العام سعر 400 دولار وبالتالي زاد بنسبة 10 أضعاف السعر العام الماضي .

واوضح احمد شيرين ، إن الفحم سيتم استخراجه من أمريكا وروسيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا ، مؤكدا أن هذا ما ساعد علي ارتفاع سعر الاسمنت ومتوقع له الزيادة مرة أخري ، مؤكدا أن مدخل الاسمنت والحديد في تكلفة أي مبني لا يتعدى الـ15% في أي مبني في العالم وتم زيادة الاسمنت خلال الفترة الماضية بقيمة 400 جنية .