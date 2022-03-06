برلمانية تثمن جهود الدولة فى إعادة المصريين من أوكرانيا

وجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الشكر لجميع اجهزة الدولة لحرصها على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لانقاذ جميع المواطنين داخل اوكرانيا وعودتهم الى مصر ، مؤكدة أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تعتبر جميع ابنائها بالخارج أمانة لديها وتبذل جهوداً جبارة للحفاظ عليهم.

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها اصدرته اليوم إن إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو خلال الساعات الماضية متوجهتين إلى بولندا ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية دليل على اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ، مشيدة بتوجيه الدبلوماسية المصرية للمواطنين المصريين لسرعة التوجه الآن للسفارة المصرية في بوخارست، لإعداد قائمة المسافرين علي متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي.

وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل برسالة الطمأنة من الرئيس السيسى للمصريين والطلاب المصريين باوكرانيا مثمنة حرص جميع اجهزة الدولة سواء وزارة الخارجية او وزارة الهجرة والمصريين بالخارج والطيران المدنى والمتابعة المستمرة من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصريين بالخارج لأحوال جميع المصريين فى أوكرانيا ومساندتهم فى العودة لأرض الوطن سالمين.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل اهمية الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الخارجية خاصة اصدار توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة مثمنة نجاح هذه الجهود فى استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل تحية قلبية لجميع المصريين الشرفاء بدول الجوار باوكرانيا الذين كانوا لهم دورهم الكبير فى استقبال المصريين الفارين من اوكرانيا وتقديم جميع اوجه الرعاية لهم مؤكدة أن ابناء مصر بالخارج والداخل اصبحوا على قلب رجل واحد لمساندة دعم بعضهم البعض فى مواجهة الازمات التى يتعرض لها البعض منهم.