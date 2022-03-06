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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يضرب مصر اليوم| كل ماتريد معرفته عن منخفض الخماسينى

منخفض جوي
منخفض جوي

يقترب فصل الربيع وينتظر المصريون فيه اعتدال المناخ ، ولكن تفاجئ الجميع بإعلان هيئة الأرصاد الجوية عن منخفض الخماسينى والذى تشهده البلاد بدايًة من اليوم ويستمر خلال فصل الربيع .

وقال الدكتور شاكر أبو المعاطى رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة ، إن رياح الخماسينى أو ما يطلق عليه “ منخفض الخماسينى” أمر طبيعى خاصًة مع انتهاء الموسم الشتوى ، ولكن تحذر منه هيئة الأرصاد نظرًا لأن منخفض الخماسينى لم يضرب مصر منذ 4 سنوات.
 

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وأضاف “أبو المعاطي” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن حدة منخفض الخماسينى هذا العام ستكون شديدة ، كما أنه أتى مبكرًا عن موعده نظرًا للتغيرات المناخية التى تشهدها مصر حاليًا .
 

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وأشار “ رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة” إلى أن الرياح الخماسينى كانت تضرب مصر فى فصل الربيع ، ولكن التغيرات المناخية أدت إلى حدوث تداخل بين فصول السنة وبالتالى حدثت خلخلة على الظواهر الطبيعية .

وأكد أن أهم مايميز هذا منخفض الخماسينى هو هبوب رياح ساخنة محملة بالأتربة والرمال ، كما أن التقلبات الجوية من أهم سمات هذا المنخفض .

أهم النصائح للمواطنين

وناشد الدكتور شاكر أبو المعاطى مرضي الجيوب الأنفية وحساسية الصدر،بالبقاء في المنازل ، كما نصح بضرورة القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة،لانخفاض مستوي الرؤية الأفقية.

 

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أهم النصائح للمزارعين 

نوه الدكتور شاكر أبو المعاطى إلى أن الرياح المحملة بالرمال والأتربة  فى منخفض الخماسينى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض المترممة سواء بكتيرية أو فطرية لذا يجب رش مركبات لإيقاف نمو الفطريات والبكتيريا بعد انتهاء المنخفض ، أما النباتات التى شهدت تزهير مثل الخوخ والمشمش والعنب قد تتساقط الأزهار نتيجة الرياح المحملة بالأتربة والرمال .

ولفت إلى أن البلاد سوف تتأثر بأول منخفض خماسيني لهذا الموسم، اليوم الأحد، حيث يجلب معه رياح نشطة وجافة بشكل كبير كما تندفع معه كميات كبيرة من الرمال .

 

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وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مختلف مناطق الجمهورية، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 10
السواحل الشمالية الغربية 22 للعظمى والصغرى 13
السواحل اشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 للعظمى والصغرى 12
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16
شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 10
جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 16

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