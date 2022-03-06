5 فوائد غير متوقعة لتناول القرنفل.. تعرف عليها

يُعرف القرنفل بكونه من التوابل الحلوة والعطرية ، ولكن تم استخدامه أيضًا في الطب التقليدي، كما وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن المركبات الموجودة في القرنفل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك دعم صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم .

فوائد القرنفل

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأوجينول ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي.

تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تقلل من نمو الخلايا السرطانية وتعزز موت الخلايا السرطانية.

تشير الدراسات إلى أن القرنفل قد يعزز صحة الفم ، وذلك بفضل خصائصه المضادة للميكروبات ، والتي قد تساعد في قتل البكتيريا الضارة.

تظهر بعض الدراسات أن القرنفل والمركبات التي تحتويها قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الكبد.

أظهرت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في تعزيز إنتاج الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم.