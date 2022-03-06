أوكرانيا للقوى العالمية: نساؤنا وأطفالنا يدفعون ثمن ترددكم في فرض حظر الطيران

وجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، اللوم للقوى العالمية لعدم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، حيث تواصل القوات العسكرية الروسية فرض سيطرتها على الأجواء الأوكرانية.

وقال ريزنيكوف في بيان، “الأطفال والنساء الأوكرانيون ينقذون أطفالكم ونسائكم على حساب حياتهم لأنكم تترددون في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا”.

وتكبد الجانبان العديد من الخسائر، حيث نظرت الولايات المتحدة وبولندا في طرق لتجديد طائرات سلاح الجو الأوكراني.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها تركز على الدفاعات الجوية، حيث زعم الجانبان أنهما أسقطتا عدة طائرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان: “ركزت القوات الجوية جهودها على صد صواريخ العدو والضربات الجوية والغطاء الجوي لأهداف مهمة لأوكرانيا”.

وأضاف البيان “حتى الآن، خسائر طائرات القوات الروسية تصل إلى 88 طائرة ومروحية”.