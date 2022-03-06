مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انهيار سور تحت الإنشاء بالعاشر من رمضان

لقى 4 أشخاص مصرعهم منذ قليل، وأصيب آخر في حادث انهيار سور بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطار يفيد وقوع حادث انهيار سور شركة تحت الإنشاء، في طريق "الروبيكي - بدر" أمام المقابر، دائرة مدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات ووفيات.

وعلي الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 4 سيارات، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر وتم نقل الجثث والمصاب الى المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.