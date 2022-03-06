البحرين.. وزير الدفاع يترأس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة مع أمريكا

ترأس الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع البحريني اجتماع اللجنة البحرينية الأمريكية العسكرية المشتركة ومن الجانب الأمريكي ترأست دانا سترول نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.

وتناول الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي يأتي ‏في مقدمتها أسس تدعيم التعاون العسكري، وما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء، بما يسهم في دعم وتعزيز أطر التنسيق ‏والتعاون بين البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.