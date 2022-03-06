عبد الغفار: 3220 طالبا يدرسون في أوكرانيا.. واتخاذ الإجراءات لعدم الإضرار بمستقبلهم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات كاملة لـ الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا تؤكد أن عددهم 3220 طالبا وطالبة، منهم 750 يدرسون في الجامعات الحدودية في شرق أوكرانيا.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات تليفزيونية له، إن معظم الطلاب الدارسين في أوكرانيا من محافظات : القاهرة ، الشرقية ، سوهاج ، الدقهلية ، البحيرة ، الإسكندرية.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عن معرفة الوزارة بتفاصيل الدراسة التي يدرسها كل طالب من الطلاب المصريين في أوكرانيا ، مشيرا إلى أن هناك 2400 طالب مصري يدرسون بالقطاع الطبي في أوكرانيا منهم 1584 طب بشري.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي : أن 66% من الطلاب المصريين الدارسين بالقطاع الطبي في أوكرانيا يدرسون طب بشري ، و7% منهم يدرسون صيدلة ، و27% يدرسون طب اسنان، بالإضافة لبعض الطلاب يدرسون الهندسة في أوكرانيا.



وأكد أن وزارة التعليم العالي مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة معنية بسلامة وصول هؤلاء الطلاب لأرض الوطن سالمين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و امين المجلس الاعلى للجامعات الاهلية والجامعات الحكومية ورئيس قطاع البعثات ، لوضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هؤلاء الطلاب في ضوء اللوائح والقوانين.

وقال وزير التعليم العالي : التعامل مع الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ليس سهلا لأننا نعتبر الآن في أواخر العام الدراسي لأن امتحانات الجامعات تبدأ في ابريل ، كما ان معظم الطلاب الدارسين بالقطاع الطبي في أوكرانيا لا يملكون أوراق تثبت مستوى ما حصلوا عليه من تعليم من حيث المواد ، كما أن المناهج العلمية تختلف من دولة لدولة "ممكن واحد يدرس هناك في سنة تالتة مواد يدرسها الطالب عندنا في سنة تانية".

وأضاف وزير التعليم العالي : لدينا تعليمات من الرئيس بالوقوف مع هؤلاء الطلاب بما لا يضر مستقبلهم جراء هذه الحرب المفاجئة طبقا للوائح والقوانين.

وزيرة الهجرة : القيادة السياسية تهتم بالمستقبل التعليمي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

ومن جانبها ، قالت السفيرة نبيلة مكمر وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تهتم بامان وسلامة الطلاب المصريين في اوكرانيا .

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" القيادة السياسية تهتم بالمستقبل التعليمي الطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا".

وتابعت نبيلة مكرم:" أطلقنا في وزارة الهجرة إستمارة تسجيل للطلبة العائدين من أوكرانيا للتعرف على اسم الجامعة والسنة الدراسية لكل طالب، وذلك لموافاة وزير التعليم العالي بكافة البيانات الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا ".

وأكملت نبيلة مكرم :" مثلما اهتمت الدولة بسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا تهتم الدولة أيضا بمستقبل الطلاب التعليمي ".

ولفتت نبيلة مكرم :" أطمئن أسر الطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا واقول لهم أن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بهذا الملف ، وجاري حاليا حصر كل اعداد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ".