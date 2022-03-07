بتصميم أكثر صرامة.. فورد رينجر تستعد لبطولة جنوب أفريقيا للراليات |صور

تستعد النسخة فورد رينجر المخصصة لفريق NWM فورد كاسترول للانطلاق داخل فعاليات بطولة جنوب أفريقيا للراليات، والتي تنطلق سباقاتها الأولى خلال هذا الشهر وتحديدًا في الخامس والعشرين من مارس الجاري.

بتصميم اكثر صرامة .. فورد رينجر تستعد لبطولة جنوب أفريقيا للراليات |صور

وجاءت الشاحنة فورد رينجر بالتعاون مع نيل وولريدج موتورسبورت، حيث حصلت على حزمة من التعديلات تمنحها الافضلية في التعامل مع مجريات السباق، على الرغم من التشابه في بعض القدرات الخاصة بالنسخة القياسية من الجيل الحالي.

بتصميم اكثر صرامة .. فورد رينجر تستعد لبطولة جنوب أفريقيا للراليات |صور

وتعتمد الشاحنة فورد رينجر على محرك سداسي الاسطوانات طراز V ايكوبوست سعة 3500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 402 حصانا، و 600 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تم تحديد سرعتها القصوى الكترونيًا لتصل إلى 170 كيلومتر/ساعة.

بتصميم اكثر صرامة .. فورد رينجر تستعد لبطولة جنوب أفريقيا للراليات |صور

دعمت الشاحنة بنظام تعليق معاد تحسينه، مع دعامات علوية وسفلية وعمود قيادة اطول، وبهذه القدرات تحصل السيارة على زيادة في حركة العجلات تصل إلى 350 مم من اصل 280 مم، مع عدة ترقيات اخرى تتعلق بالمظهر الخارجي.

وترتكز شاحنة فورد على جنوط رياضية متعددة الاضلاع قيساها 17 بوصة، مدعومة بإطارات رياضية 37 بوصة ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، مع اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات.

بتصميم اكثر صرامة .. فورد رينجر تستعد لبطولة جنوب أفريقيا للراليات |صور

واستخدمت نيل وولريدج موتورسبورت الماء في إمكانية تبريد الفرامل الخلفية، إلى جانب تبريد الهواء لمنظومة المكابح ايضا، مع زيادة في اقراص الكبح لتصل إلى 355 مم بدلًا من 328 مم، إلى جانب الإطلالة الخارجية التي تتسم بالصرامة مع بعض اللمسات الشرسة التي توجد بمقدمة السيارة، بالاضافة إلى الطلاء الخارجي الذي يعزز من قوتها.