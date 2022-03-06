عميد معهد التغذية: نسبة السمنة لدى طلاب المدارس تجاوزت 16%.. فيديو

قالت جيهان فؤاد عميدة المعهد القومي للتغذية، إن هناك فرق بين الزيادة في الوزن والسمنة، موضحة أن قياس السمنة يكون عن طريق ما يسمي بمؤشر الكتلة وهذه طريقة حسابية للطول والوزن، والسمنة تعني زيادتها في جسم الإنسان بأعلى من الرقم 30 علي مؤشر الكتلة .

وأضافت جيهان فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن السمنة ظهرت الآن علي الأطفال، والسنمة لدى السيدات في مصر أكبر من الرجال، مؤكدة أن نسبة السمنة لدي الأطفال في المدارس تجاوزت هذا العام 16% وهذا سيجعل هناك مضاعفات كثيرة لدي الأطفال إذا لم يتم التدخل العلمي السليم .

وأوضحت جيهان فؤاد، أن نسبة السمنة في العالم زائدة عن الماضي، بسبب كثير من العوامل ومنها عدم تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة والمشي بسبب قلة المواصلات، مؤكدة أننا لاحظنا ارتفاع نسبة السمنة في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا.