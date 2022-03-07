اليوم.. أرامكو السعودية تشارك في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة 2022 بهيوستن

يشارك كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية، مع قادة آخرين في صناعة الطاقة في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة السنوي، الذي يعقد اليوم الاثنين في هيوستن، بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.



وسيجمع مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة السنوي، الذي يستمر خمسة أيام، أبرز المفكرين وقادة الصناعة وصانعي السياسات للتعامل مع وتيرة التغيير في مجالات الطاقة والمناخ والابتكار.



وسيعزز شعار المؤتمر" وتيرة التغيير: الطاقة والمناخ والابتكار"، التوغل في مستقبل الطاقة من أجل إيجاد فهمٍ أفضل لتحوّل الطاقة على صعيد الإستراتيجيات، والسياسات، والاستثمار، والتقنيات، والأسواق.



وسيناقش المسؤولون التنفيذيون في أرامكو السعودية خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة السنوي، الرؤى حول اتجاهات الصناعة وتطوّرها، لا سيّما حول التقنيات الحالية والناشئة التي تشكل تحوّل النفط والغاز نحو مستقبل أكثر استدامة.



صناعة الطاقة

وفى اليوم الأول للمؤتمر سيتحدث كبير الإداريين التقنيين في أرامكو أحمد الخويطر عن "صناعة الطاقة بعد المؤتمر الـ 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: من ماذا وإلى كيف؟"، وعن " أصوات الابتكار"، وفي اليوم الثاني سيتحدث عن " إدارة الكربون "، فيما سيتحدث رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر عن " حوار القيادات"، بينما سيتحدث المدير التنفيذي للإستراتيجية وتحليل السوق في أرامكو السعودية أشرف غزاوي عن " إستراتيجيات قطاع التنقيب والإنتاج فيما يتعلّق بتحوّل الطاقة