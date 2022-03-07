عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. أرامكو السعودية تشارك في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة 2022 بهيوستن

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

يشارك كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية، مع قادة آخرين في صناعة الطاقة في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة السنوي، الذي يعقد اليوم الاثنين  في هيوستن، بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
 

وسيجمع مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة السنوي، الذي يستمر خمسة أيام، أبرز المفكرين وقادة الصناعة وصانعي السياسات للتعامل مع وتيرة التغيير في مجالات الطاقة والمناخ والابتكار.


وسيعزز شعار المؤتمر" وتيرة التغيير: الطاقة والمناخ والابتكار"، التوغل في مستقبل الطاقة من أجل إيجاد فهمٍ أفضل لتحوّل الطاقة على صعيد الإستراتيجيات، والسياسات، والاستثمار، والتقنيات، والأسواق.
 

وسيناقش المسؤولون التنفيذيون في أرامكو السعودية خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة السنوي، الرؤى حول اتجاهات الصناعة وتطوّرها، لا سيّما حول التقنيات الحالية والناشئة التي تشكل تحوّل النفط والغاز نحو مستقبل أكثر استدامة.
 

صناعة الطاقة

 

وفى اليوم الأول للمؤتمر سيتحدث كبير الإداريين التقنيين في أرامكو أحمد الخويطر عن "صناعة الطاقة بعد المؤتمر الـ 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: من ماذا وإلى كيف؟"، وعن " أصوات الابتكار"، وفي اليوم الثاني سيتحدث عن " إدارة الكربون "، فيما سيتحدث رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر عن " حوار القيادات"، بينما سيتحدث المدير التنفيذي للإستراتيجية وتحليل السوق في أرامكو السعودية أشرف غزاوي عن " إستراتيجيات قطاع التنقيب والإنتاج فيما يتعلّق بتحوّل الطاقة

سيرا للطاقة التنقيب والإنتاج الولايات المتحدة الامريكية الطاقة أرامكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

أبهرت العالم.. اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

ترشيحاتنا

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بمناسبة قدوم شهر رمضان .. التموين: وفرة في السلع الغذائية بأسعار عادلة

الشعبة العامة للمستوردين توضح سبب زيادة الأسعار وتوجه رسالة مهمة للمواطنين.. فيديو

موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى الممتاز الليلة

صفة قيام الليل .. أمور عظيمة تطرد الداء عن الجسد

لم يطلب تأجيل لقاء بيراميدز.. أحمد دياب يكشف كواليس مكالمة محمود الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ