نصائح لمرضى الحساسية لتجنب أضرار الرياح المحملة بالأتربة.. فيديو

قال الدكتور وجدي عبد المنعم، استشاري الأمراض الصدرية، إن الرياح المحملة بالأتربة تؤثر على صحة المواطنين وتسبب لأصحاب الأمراض الصدرية مضاعفات، وتتسبب في الإصابة بحساسية في الأنف والأعين والحنجرة.

وأضاف “وجدي عبدالمنعم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن الأتربة تعمل على الإصابة بالحساسية وضيق في التنفس، وفي حالة شعور المريض بأعراض شديدة، عليه التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج المناسب.

ونصح المواطنين المصابين بالحساسية بضرورة التزام المنزل وعدم التعرض للرياح والأتربة، وضرورة ارتداء الكمامة وتناول السوائل بكميات كبيرة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار عاصفة أسوان ونصحت المواطنين باتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة .

وتتسبب عاصفة أسوان فى انتشار موجات الأتربة والعواصف الترابية خاصة فى مناطق الجنوب والصعيد.

ولمن لا يعرف عاصفة أسوان فهي منخفض جوي يتسبب فى ارتفاع فى درجات الحرارة فى مختلف محافظات الجمهورية وعواصف ترابية شديدة فى أسوان البلاد القريبة منها.

وتكمن خطورة عاصفة أسوان أنها تتسبب فى إصابة الإنسان بمشاكل صحية عديدة خاصة إذا كان متواجدا فى المناطق التى تنتشر فيها الرياح الترابية.