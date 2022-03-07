الأرصاد الجوية تحذر من منخفض جوي خماسيني يؤدي إلى تغيير في الطقس

قالت الدكتوره منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية المتسبب فيها المنخفض الجوي الخماسيني الذي تحرك من الصحراء الليبية مرورا بالصحراء الغربية لمصر مع رياح جنوبية غربية سرعتها تزيد عن 40 كيلو وهذه الرياح كانت محملة بالأتربه أدت إلى إنخفاض الرؤية الأفقية مع إرتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

أضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن حدث تحول في الكتل الهوائية من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي في ساعات المساء مع تحسن الأحوال الجوية أدى إلى تحسن في الرؤيا الأفقية في القاهره الكبرى وبعض المناطق الشمالية مع إستمرار إنخفاض الرؤية في شمال الصعيد.

الأرصاد الجوية

أوضحت الدكتورة منار غانم أن بداية من الغد ستتحسن الأحوال الجوية بشكل ملحوظ مع إنخفاض في درجة الحرارة مقارنة باليوم مع إعتدال في سرعة الرياح وستكون أغلبها شمالية غربية من على البحر المتوسط.

أشارت منار غانم أن غدا ستزداد ظاهرة الشبورة المائية لكن يوم الثلاثاء القادم سنتعرض إلى منخفض جوي يؤدي الى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وستكون هناك أتربة عالقة تؤدي إلى إنخفاض في الرؤية الأفقية ؛مضيفة أن يوم الأربعاء ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا وستعود الأجواء الشتوية مع أمطار خفيفة في الوجه البحري،منوهة إلى أهمية إرتداء الملابس الشتوية.