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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الرئيس الأوكراني: خاركيف تكافح لصد هجوم روسي.. وانفجارات متتالية بالعاصمة كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الإثنين، أن مدينة خاركيف تكافح لصد هجوم روسي، وذلك ضمن محاولات دخول العاصمة كييف.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني: "تعرض مناطق في شمال البلاد لقصف صاروخي روسي عنيف".

فيما أفادت وسائل إعلام، بسماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.

كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الإثنين، عن محاولة القوات الروسية السيطرة على مدينتي بوتشا وإربين والاقتراب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية، إن القوات الروسية فشلت في اختراق الجبهة الشرقية باتجاه لوهانسك.

وأضافت الهيئة، أن القوات الروسية تسعى لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وكانت أكدت استخبارات وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية لم تحقق إلا تقدما طفيفا خلال الاسبوع الماضي في أوكرانيا.

وقالت استخبارات الدفاع البريطانية: "نشكك في تحقيق روسيا أهدافها حتى الساعة، والقوات الروسية واصلت قصف أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا".

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إنه يتم إعطاء الضوء الأخصر لبولندا لإرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.

وأضاف:"أشعر بالتفاؤل بعد تقديم مولدوفا المساعدة للفارين من حرب الكرملين غير المبررة في أوكرانيا".

روسيا هيئة الأركان المشتركة شبه جزيرة القرم القوات الروسية كييف خاركيف

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