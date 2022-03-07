بسبب حادث تصادم توك توك بسيارة مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بأسوان

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية “توكتوك” وسيارة نقل، وتم نقل المتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقع بورود إخطار تلقاه مرفق إسعاف أسوان يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و"توكتوك"، بمنطقة الشيخ علي بمركز إدفو، وعلى الفور تم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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وتبين من تحريات المباحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، فرار السيارة النقل بعد وقوع الحادث، ويكثف رجال الأمن جهودهم للعثور على السيارة والقبض على سائقها مرتكب الحادث حيث أسفر عن الحادث مصرع كل من عبد الرحمن. ر. م” 16 سنة، سائق التوكتوك، مقيم بقرية العطواني بمركز إدفو، و"متوكل. م. أ" 22 سنة، في حين أصيب كلًا من “مبارك. ا. ع ” 24 سنة، “عمر.ع.خ ”24 سنة، “علي. أ” 22 سنة.

وكانت قد أعربت قيادات وأهالى نصر النوبة عن شكرهم وإمتنانهم للرئيس السيسي على تنفيذ حزمة هذه المشروعات داخل 45 قرية على مستوى المركز مما سيساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.



وعقب إستماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية أعطى المحافظ توجيهاته بالإستمرار فى عقد ندوات التوعية والدورات التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم لعمل مشروعات ناجحة داخل المجمعات الحرفية الجديدة في بلانة بنصر النوبة والرمادى بإدفو وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد.

مؤكداً على أهمية تنظيم معارض داخل هذه المجمعات لتسويق منتجات الورش الحرفية ، مع توفير الخدمات الترفيهية للمترددين عليها، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوى الإعاقة من الرمبات وغيرها، علاوة على تركيب أجهزة التكيف والمبردات داخل المجمعات الخدمية والزراعية لتهيئة الأجواء الملائمة للعاملين بها ، وبالتالى أداء الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.

فيما أستهل اللواء أشرف عطية جولته بتفقد عدد من المشروعات بقرية بلانة والتي من بينها مجمع الخدمات الحكومية والذي قارب على الإنتهاء من ضمن 5 مجمعات تم نهوها ضمن 31 مجمع خدمى بقرى حياة كريمة يتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير على مساحة 640 م٢ وبتكلفة 11 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97 % حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين.