افتتاح معرض " نوستالجيا تسعيناتي" لطلاب فنون تطبيقية بنها

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب معرض " نوستالجيا تسعيناتي" والذي نظمته كلية الفنون التطبيقية برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة وحضور الدكتور سيد الملقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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واستمع نائب رئيس الجامعة ومرافقوه إلى شرح من الدكتورة منى عبدالرحيم القائم بعمل رئيس قسم الإعلان، والدكتورة شيماء صلاح المدرس بالقسم ومجموعة من الطلاب عن فكرة المعرض والذي ضم مجموعة متنوعة ومتكاملة من أعمال الفرقة الرابعة بقسم الإعلان والتي تنوعت بين الملصقات و الوسائط و المجسمات التي تعبر عن حقبة التسعينيات و تعيد لنا الحنين إلى الماضي ، وذلك بمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.



وقال الدكتور تامر سمير خلال الافتتاح ان الجامعة حريصة على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث للإطلاع على كل ماهو جديد في مجالاتهم.

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