وكيل تعليم الشرقية يتابع انتظام الدراسة في إدارة أبو حماد

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية عددا من المدارس بإدارة أبو حماد التعليمية للاطمئنان علي سير وانتظام العملية التعليمية حيث شهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد عبد الحليم محمد عبد الحليم للتعليم الأساسي

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انتظام العملية التعليمية بالمدرسة وتفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة وناقش الطلاب فيما تم دارسته من المناهج التعليمية وتفقد غرفة الطبيب والعزل

وخلال الجولة شاهد ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية وأوصي برعاية الطلاب المتفوقين في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ومتابعة البرامج العلاجية للطلاب المتاخرين دراسيا.

و شدد علي تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل الفصول للوقاية من فيروس كورنا ، والتباعد الإجتماعي بين الطلاب وتحدث لعدد من الطلاب والطالبات وحثهم علي الانتظام في الحضور للمدرسة وعدم الغياب.

تحدث مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ووجه مدير إدارة المدرسة بمساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصات التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم للتعليم الاساسي واطمأن علي سير العملية التعليمية بالمدرسة وانتظام الدراسة وتابع سير العمل والعملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بين الطلاب.

وخلال الجولة شاهد تفعيل الأنشطة الرياضية وناقش الطلاب والطالبات فيما تم دراسته مشيرا الي ضرورة متابعة برامج القنوات التعليمية أثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية.

وشدد محمد رمضان على الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح وتفعيل حصص الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة عن ذكري يوم الشهيد وإعداد فقرات إذاعية متنوعة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن

واختتم وكيل الوزارة جولته بمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة بمدرسة السيد ياسين للتعليم الاساسي وتفقد فصول المدرسة وأكد علي حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب حفاظا عليهم من الاصابة بالامراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بصفة خاصة وتكاتف الجهود، بين مختلف مؤسسات الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، تنفيذا للاجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا وناشد أولياء امور الطلاب بسرعة تطعيم أبنائهم الطلاب للوقاية من فيروس كورونا.