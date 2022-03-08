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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تكشف عن الجيل الثالث من EVEREST 2023.. صور

فورد تكشف عن الجيل
فورد تكشف عن الجيل الثالث من "EVEREST" 2023

تواصل شركة فورد تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية عبر باقة متتنوعة من الطرازات القوية، مثل فئة السيدان والهاتشباك، والسيدان الرياضية، وأيضا فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

فورد تكشف عن الجيل الثالث من "EVEREST" 2023

فورد تكشف عن الجيل الثالث من "EVEREST"

 

وتعزز فورد من قوة أسطول إصداراتها عبر نسختها الجديدة EVEREST، والتي تنضم إلى الجيل الثالث ضمن فئة الـ SUV الرياضية، حيث تقدم السيارة بمساحة إضافية تقدر بـ 50 مم مقارنة بالجيل السابق، إلى جانب القدرات القياسية وبعض التجهيزات الأخرى.

فورد تكشف عن الجيل الثالث من "EVEREST" 2023

وتأتي السيارة فورد EVEREST بمقصورة داخلية رحبة تتسع إلى 3 صفوف من المقاعد، مع جنوط رياضية أنيقة متعددة الأضلاع، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية مع مصابيح LED.

فورد تكشف عن الجيل الثالث من "EVEREST" 2023

ووفقًا لموقع MOTOR1 المتخصص في مجال السيارات، أن الطراز EVEREST سوف يضم شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.1 بوصة، مع نظام SYNC 4 الخاص بـ فورد، مع شاشة عدادات تتوافر بقياسات تتراوح بين 8 و 12.3 بوصة.

فورد تكشف عن الجيل الثالث من "EVEREST" 2023

وتتوافر السيارة فورد EVEREST بناقل حركة مانيوال من 6 نقلات، أو بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 10 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3000 سي سي تيربو ديزل، ومحرك ايكوبوست بسعة 2300 سي سي، بالإضافة إلى محرك ديزل بسعة 2000 سي سي.

فورد تكشف عن الجيل الثالث من "EVEREST" 2023
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