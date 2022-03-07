الاتحاد الأوروبي يتخذ أول خطوة لمنح أوكرانيا العضوية..تفاصيل

اتخذت حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الاثنين خطوة أولى نحو عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، بعد طلب الدول الثلاث الأخير للانضمام إلى التكتل.

وحسب "فاينانشيال تايمز"، وطلب ممثلو الدول الأعضاء الـ27 من المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للتكتل والمسؤولة عن المفاوضات مع الدول المرشحة، صياغة رأي بشأن طلبات العضوية.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة التقنية تهدف إلى أن يكون لها "قيمة رمزية" و"نأمل أن تقدم بعض الدعم المعنوي في الأوقات العصيبة".

ولا تزال العضوية الكاملة على بعد سنوات، وقد أشارت بعض الحكومات بالفعل إلى أنها مترددة إلى حد ما في فكرة العضوية الكاملة وأن أشكالا أخرى من الشراكة ستكون أكثر ملاءمة.