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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: توقعات الأبراج.. ونصيحة لمواليد اليوم.. سبب الإصابة بالكلف خلال الحمل

الابراج
الابراج

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

مواليد 8 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

 

هل من الطبيعي الإصابة بالكلف أثناء الحمل؟

الكلف أثناء الحمل ، المعروف أيضًا باسم الكلف ، هو حالة تسبب ظهور بقع داكنة أو بنية رمادية اللون على الجلد يُطلق عليه أحيانًا اسم "قناع الحمل" لأن بقع الكلف تظهر عمومًا على الأنف والجبهة والذقن والخدين والشفة العليا في بعض الأحيان ، تظهر هذه البقع أيضًا على الرقبة والصدر والساعدين وأجزاء الجسم الأخرى المعرضة للشمس .

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8 - 3- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

 

كيف تؤثر الحمى على الحمل؟

تحدث الحمى أثناء الحمل في أي فصل دراسي وقد لا تسبب عادة أي مشاكل ومع ذلك ، فإن ارتفاع درجة الحرارة إلى جانب علامات المرض الأخرى قد تثير مخاوف بشأن صحة الأم والجنين في مثل هذه الحالات ، يكون العلاج في الوقت المناسب ضروريًا لتجنب المضاعفات المحتملة ، بما في ذلك التشوهات الخلقية وحتى الإجهاض لحسن الحظ ، قد تتعافى معظم الأمهات الحوامل عادةً من خلال العلاج في الوقت المناسب دون أي تأثير سلبي على صحة أطفالهن.

 

طريقة عمل شوربة الكوارع والطاجن المشهي
 

يعتبر شوربة الكوارع مفضلة لدى كثيرين، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية وتقوي العظام ، ومذاقها مفضل ولها نكهة مميزة عن باقي أنواع اللحوم، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل طاجن الكوارع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكوارع.

المرأة والصحة الأخبار المهمة موقع صدى البلد المراة الصحة نشر موقع التقرير health

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