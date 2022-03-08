نشرة المرأة: توقعات الأبراج.. ونصيحة لمواليد اليوم.. سبب الإصابة بالكلف خلال الحمل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الكلف أثناء الحمل ، المعروف أيضًا باسم الكلف ، هو حالة تسبب ظهور بقع داكنة أو بنية رمادية اللون على الجلد يُطلق عليه أحيانًا اسم "قناع الحمل" لأن بقع الكلف تظهر عمومًا على الأنف والجبهة والذقن والخدين والشفة العليا في بعض الأحيان ، تظهر هذه البقع أيضًا على الرقبة والصدر والساعدين وأجزاء الجسم الأخرى المعرضة للشمس .

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

تحدث الحمى أثناء الحمل في أي فصل دراسي وقد لا تسبب عادة أي مشاكل ومع ذلك ، فإن ارتفاع درجة الحرارة إلى جانب علامات المرض الأخرى قد تثير مخاوف بشأن صحة الأم والجنين في مثل هذه الحالات ، يكون العلاج في الوقت المناسب ضروريًا لتجنب المضاعفات المحتملة ، بما في ذلك التشوهات الخلقية وحتى الإجهاض لحسن الحظ ، قد تتعافى معظم الأمهات الحوامل عادةً من خلال العلاج في الوقت المناسب دون أي تأثير سلبي على صحة أطفالهن.

يعتبر شوربة الكوارع مفضلة لدى كثيرين، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية وتقوي العظام ، ومذاقها مفضل ولها نكهة مميزة عن باقي أنواع اللحوم، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل طاجن الكوارع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكوارع.