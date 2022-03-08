جرعة كبيرة من القهوة تقتل مدربا شابا بالخطأ في بريطانيا.. تفاصيل

رغم الفوائد التي يعددها العلماء لتناول القهوة، إلا أن تناول كمية زائدة منها؛ أدى إلى وفاة بطل رياضي ومدرب شخصي، ليتم بعد تلك الواقعة رصد أحد أبرز مخاطر تناول القهوة بكميات كبيرة في اليوم الواحد.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” ذكرت التقارير أن المدرب الشخصي مات بسبب جرعة زائدة من الكافيين بعدما شرب ما يعادل 200 فنجان قهوة بالخطأ.

وتوفي المدرب الذي كان يبلغ من العمر 29 عامًا؛ بسبب جرعة زائدة من الكافيين في عام 2021 ، وتم التوصل إلى هذه النتائج عن طريق الصدفة خلال استطلاع رأي.

وقال الطبيب الشرعي إن المدرب ويدعى “توم مانسفيلد” أخطأ في تقديراته عندما تناول جرعة من مسحوق الكافيين قدرت بحوالي 5 جرام فقط ولكنها كانت تعادل 200 كوب من القهوة.

وكان توم مانسفيلد ، قد اشترى كيسًا يحتوي على 100 جرام من مسحوق الكافيين من Blackburn Distributions ، وهي شركة بريطانية للمكملات الرياضية ، وكانت الجرعة الموصى بها من مسحوق الكافيين ، والتي غالبًا ما يستخدمها رواد “الجيم” للمساعدة في أدائهم ، بين 60 إلى 300 مجم فقط.

لكن مقياس مانسفيلد الرقمي كان وزنه الأولي 2 جرام، ولم يأتِ المنتج بأداة لتحديد الكمية، واخطأ الأب لطفلين من كولوين باي، في تحديد الكمية التي يتناولها وحصل على ما يصل إلى 5 جرام من المسحوق.

وقال الطبيب الشرعي جون جيتينز إن مانفيلد كان يهدف إلى تناول الكمية المتوسطة ​​للجرعة الموصى بها، لكنه أخطأ في حساباته، وقالت وسائل الإعلام إن مانسفيلد تناول رشفة من الخليط قبل أن يسقط بقية المشروب في 5 يناير 2021.

وأضاف: بعد ذلك أمسك صدره وبدأ يشكو من أن قلبه كان ينبض بسرعة.

وقالت الوسائل الإعلامية إنه بعد دقائق بدأ ينزف في فمه، وصل المسعفون إلى منزله وحاولوا إنعاشه لمدة 45 دقيقة قبل إعلان وفاته في المستشفى.

وأظهر فحص ما بعد الوفاة أن مانسفيلد لديه مستويات كافيين تبلغ 392 ملجم لكل لتر من الدم ، وفقًا لبي بي سي نيوز. إذ تنتج القهوة النموذجية من 2 إلى 4 مجم لكل لتر ، مما يعني أنه استهلك ما يصل إلى 200 كوب، وتم تحديد سبب الوفاة على أنه تسمم بسبب مادة الكافيين.