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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتهم روسيا بمنع إجلاء المدنيين من المدن

أوكرانيا
أوكرانيا

اتهمت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، الجيش الروسي بمنع إجلاء المدنيين، والوقوف في وجه وصول المنظمات الإنسانية إلى الأماكن المنكوبة.

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، إن مهمة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تشمل فقط العسكريين المحترفين.

وأكد بوتين أن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وخاطب بوتين أقارب الجنود الذين يشاركون الآن في العملية العسكرية الخاصة، ‘قائلا: “أود أن أخاطب أمهات وزوجات وأخوات وعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين يدافعون الآن عن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة. أتفهم كيف تقلق بشأن أحبائك وأحبائك المقربين. يمكنك أن تفخر بهم مثلما تفتخر بهم الدولة بأكملها وتقلق عليهم ... أود أن أؤكد أن الجنود في الخدمة الفعلية لا يشاركون ولن يشاركوا في الأعمال العدائية. ولن يكون هناك استدعاء اضافي لجنود الاحتياط”.

وقال بوتين “المهام المحددة يتم حلها فقط من قبل عسكريين محترفين. وأنا مقتنع بأنهم سيضمنون بشكل موثوق الأمن والسلام لشعب روسيا”.

وأكد بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا تحقق أهدافها المحددة.

الجيش الروسى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا

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