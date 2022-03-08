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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وسقطت العباءة.. قصة السيارة اليابانية صاحبة أشهر مشهد بفيلم محامي خلع| صور

وسقطت العباءة.. قصة
وسقطت العباءة.. قصة سيارة يابانية معروفة

"وسقطت العباءة وظهر الحق" جملة أحدثت ضجة في بدايات الألفية الثانية وظل صداها يتردد على ألسنة جموع الناس حتى وقتنا هذا، يستخدمونها كتعبير كوميدي على ما تظهر حقيقته أمامهم، جملة قيلت خلال أحداث أشهر فيلم في تلك الفترة وهو "محامي خلع" الذي قامت أحداثه على أغرب وأطرف قضية خلع في مصر.

"بدر النوساني" محامٍ ماهر وشاب في مقتبل عمره، جسد شخصيته الفنان هاني رمزي، يعمل في مكتب الأستاذ عسكر "وحيد سيف"، أكبر وأشهر محامٍ في مصر، والذي لم يكن يعلم في يوم من الأيام أنه سيُوكل إلى مكتبه المرافعة في أغرب قضية خلع في تاريخ البشرية، فقد جاءت إلى مكتبه سيدة الأعمال رشا الورداني "داليا البحيري" راغبة في رفع قضية خلع على زوجها لسبب غاية في الحماقة، وبالفعل ترافع بدر في هذه القضية لتصبح الأشهر في تاريخ السينما المصرية.

بعد أحداث قضية الخلع هذه، دارت قصة حب بين بدر ورشا وكان يجب عليه الذهاب بها إلى قريته ليعرفها على والده العمدة عبد الرحيم النوساني "حسن حسني"، وهنا جاءت الجملة الشهيرة "سقطعت العباءة". 

وقادتهما للذهاب إلى هذه القرية أشهر سيارة دفع رباعية في بدايات الألفية الثانية، والتي أخذت شهرة كبيرة في الشوارع المصرية، خاصة بين فئة الشباب، السيارة PAJERO.


أنتجت السيارة باجيرو PAJERO شركة صناعة السيارات اليابانية الشهيرة ميتسوبيشي موتورز MITSUBISHI MOTORS، هذه الشركة التي تعود أصول نشأتها إلى العام 1917، حيث قامت بصناعة أول سيارة سيدان بشكل يدوي تحتوي على سبعة مقاعد، وكان لصناعتها اليدوية عامل رئيسي في جعل إصدارات سيارتها باهظة الثمن، وتم إنتاج حوالي 22 نسخة فقط من هذه السيارة، ثم توقف إنتاجها في العام 1921.


ثم عاودت الشركة اليابانية عملها مرة أخرى في العام 1970 لتحتل صدارة أكثر السيارات مبيعًا في السوق العالمية للسيارات، خاصة في محيط الدول العربية ومصر، وظهرت السيارة ميتسوبيشي MITSUBISHI خلال أحداث فيلم "محامي خلع" من الطراز باجيرو PAJERO وهو من أقوى إصدارات السيارات ذات قوة الدفع الرباعية، هذه السيارة التي سيطرت على أكبر سباقات السيارات، حيث حازت على المركز الأول لمدة 12 سباقا، منها 7 سباقات على التوالي خلال منافستها خلال "رالي داكار"، وتم طرح السيارة MITSOBISHI PAJERO لأول مرة في العام 1973.


ظهرت السيارة MITSUBISHI PAJERO خلال أحداث فيلم "محامي خلع" موديل عام 2001، وقد استمدت قوتها من محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.8 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 215 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات، لتممكن السيارة من التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة، وذلك في غضون 11 ثانية.

يُذكر أنه شارك الفنان هاني رمزي بطولة فيلم “محامي خلع”، الفنان القدير الراحل حسن حسني، وبرفقتهما مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم “وحيد سيف، وإنعام سالوسة، وخالد صالح، وطلعت زكريا، وداليا البحيري، وعلا غانم، وحجاج عبد العظيم، وحنان ترك، وطارق نصار، وسعيد الصالح، وسحر كامل، ورضا إدريس، ورؤوف مصطفى، ورفيق محسن، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين. 

وتم عرض فيلم ”محامي خلع" لأول مرة بدور العرض السينمائية في 14 أغسطس من العام 2002.

محامي خلع أطرف قضية خلع في مصر هاني رمزي داليا البحيري باجيرو pajero ميتسوبيشي

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