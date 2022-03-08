11 مارس | حفل غنائى يجمع عزيز مرقة وجدل في فاميلى بارك

تنظم حديقة فاميلى بارك بالرحاب حفلا غنائيا ضخما يجمع بين المطرب الأردنى عزيز مرقة وفرقة “جدل”، يوم ١١ مارس.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 300 جنيه وتصل إلى 500 جنيه.

وأحيا الفنان الأردني عزيز مرقة حفلا غنائيا، على مسرح ساقية الصاوي بقاعة النهر، ضمن حفلات عيد الحب، وشاركه الحفل الفنان هانى عادل.

وقدم عزيز مرقة خلال الحفل عددا من أغنياته مثل: هي، ومين قالك، وما في منك، والحب الكبير، وبنت قوية، وتذكرتك، وأغانٍ أخرى.

فيما قدم هانى عادل أغنيته الشهيرة “تتجوزيني” بحضور زوجته.

أغنية “بتحلوى”

طرح المطرب الأردني عزيز مرقة بمناسبة عيد الحب، أحدث أعماله الغنائية "بتحلوي" على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، والمنصّات الإلكترونية.

أغنية “بتحلوى" من كلمات وألحان وتوزيع عزيز مرقة.

حفل Extra Bass

وقد أحيا عزيز مرقة في الفترة الأخيرة حفلًا في مصر، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان Extra Bass الغنائي التي أقيمت بحديقة فاميلي بارك بالتجمع الأول، وحضرها عدد كبير من الجمهور.

وأحيا الفنان الأردني عزيز مرقة في فقرات الدورة الأولى من مهرجان Extra Bass، وقدم خلالها أغاني الراز التي يمزج فيها موسيقى الراب والجاز مع الفن الشرقي.

وقد تواجد في ذلك الحفل أيضاً عدد من الفرق مثل: فرقة ديسكو مصر وأوتوستراد، والمربع، ومسار إجباري.

وغنى عزيز خلال الحفل أغنية “أحلى واحدة” بمشاركة “ديسكو مصر”، حيث كان طرح الكليب الخاص بتلك الأغنية قبل ذلك الحفل بيومين، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى ديسكو مصر، وإخراج محمد ربيع، ومن إنتاج محمد جابر.