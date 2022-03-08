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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يومها العالمي..

البحرين.. برامج لدعم المرأة تقوم على أساس تكافؤ الفرص

البحرين
البحرين

أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي عضو المجلس الأعلى للمرأة أن تقدم المرأة البحرينية في جميع المجالات يعكس فاعلية البرامج التي تقوم بها الحكومة البحرينية بقيادة ولي العهد  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  في مجال دعم المرأة.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية؛ فقد أشارت الأمين العام إلى أن هذه البرامج تقوم على أسس تكافؤ الفرص، والثقة في إمكانيات المرأة وقدراتها على العطاء والإنجاز، ولا سيما في مجال التعليم العالي.

وشددت على أن المرأة البحرينية اثبتت بأنها قادرة على لعب دور هام وريادي في تحقيق العديد من الانجازات ذات التأثير الإيجابي على أداء التعليم العالي، من خلال دخولها كافة مجالاته والتزامها باستدامة مشاركتها وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتطلع لها المجال، مما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في إطار دعم مملكة البحرين لمشاركة المرأة الفعلية من خلال إتاحة الفرص العادلة والمتكافئة بين المرأة والرجل في مجال العمل.

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