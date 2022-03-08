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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: الفريق قادر على الفوز أمام بيراميدز بخبرات لاعبيه

الاهلي
الاهلي

أكد رامي سعيد نجم الأهلي السابق أن مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري اليوم دائما ما يكون لها طابع خاص و مميز خاصة وأن كلا الفريقين يسعى لصدارة جدول الدوري. 

وأضاف في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الأهلي وبيراميدز يمتلكان لاعبين مميزين للغاية وقادرين على صنع الفارق مشددا أن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي سيقع في حيره شديدة بين لراحة اللاعبين قبل مواجهة صن داونز أو خوض المباراة بالتشكيل الأساسي لضمان الفوز 

وتابع أن فريق بيراميدز يمتاز بالهجوم القوي في ظل وجود عبدالله السعيد و رمضان صبحي والكرتي مشددا أن الأهلي أيضا يمتلك طاهر محمد طاهر وعبد القادر 

 

وتابع أن الاهلي لا يملك خيار آخر سوي تحقيق الفوز خاصة قبل مواجهة صن داونز في دوري ابطال افريقيا مشددا أن لاعبي الأهلي يمتلكون خبرات افريقية جيده سيساهم في حسم المباراة. 

وتابع أن أفشة بدأ في استعادة مستواه و من حقه الانضمام للمنتخب في مباراته أمام السنغال 

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز مساء اليوم في الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

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