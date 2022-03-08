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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل شركة انفينتي لإنشاء مصنع توليد الطاقة من المخلفات رحمي : نخطو نحو الاستدامة من خلال توليد الكهرباء من القمامة

شاهد.. إنشاء أول مصنع لتوليد الكهرباء من القمامة في المحلة

شاهد ..أول مصنع لتوليد
شاهد ..أول مصنع لتوليد الكهرباء من القمامة بالمحلة ..صور

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ممثلي شركة "إنفنيتي للطاقة" لمناقشة آليات إنشاء أول مصنع لتوليد الكهرباء من القمامة بطاقة ٢٠ ميجا وات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة.

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من جانبه أبدى رحمي ترحيبه بالمشروع واستعداد المحافظة لتذليل كافة التحديات المحتملة في سبيل تنفيذه ، مؤكدا أن توظيف المخلفات والقمامة في توليد الطاقة الكهربائية يعد خطوة هامة نحو الاستدامة والمحافظة على الموارد دون إهدارها .


وأضاف المحافظ أن الغربية محافظة حبيسة ليس لها امتدادات توسعيه تسمح بإقامة مدفن صحي للنفايات، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة يومية للتخلص من النفايات عبر نقلها  للمدفن الصحي للنفايات بمدينة السادات الذي يبعد ١٢٠ كيلو متر عن المحافظة.

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وعقب اللقاء توجه المحافظ والشركة إلى مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، لمعاينة قطعة الأرض المجاورة لمصنع المحلة الذي سيتم تخصيصها لإنشاء المصنع المقترح.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ سعد نصر نائب رئيس مركز ومدينة المحلة.

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