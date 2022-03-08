13.5 مليار جنيه خسائر.. أداء سلبي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.449 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.84%، ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 12869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 4104 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2804 نقطة.