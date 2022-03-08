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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل منورة بأهلها 4.. جريمة قتل وضحية جديدة

صدى البلد

تنكشف الكثير من التفاصيل في الحلقة الرابعة من مسلسل منورة بأهلها للمؤلف محمد أمين راضي والمخرج يسري نصر الله، لنكتشف أن علياء فوزي (غادة عادل) كانت على علاقة بمهاب (محمد حاتم) وأنها أنجبت منه طفلًا، ولكنها حاولت الهروب به من قبضة عادل الشهاوي (باسم سمرة) وسلوى شاهين (ليلى علوي)، فذهبت به إلى زينب أم مهاب، والتي تبنته وهي تعرف أنه ابن حرام.

 كما اعترفت ماري (ناهد السباعي) بأنها هي من قتلت مهاب، ولكن بعدما جاء أمر الإفراج عنها على الرغم من رغبة وكيل النيابة آدم (أحمد صلاح السعدني) باستكمال التحقيق، اعترفت ماري بأنها لم تقتله، بل نوت ذلك، وذهبت إليه في بيته لتسأله هل الذي بينهما حقيقيًا، ولكنها رأته غارقًا في دمائه مقتولًا. 

وكشفت الحلقة الرابعة عن جريمة قتل لأشرف (علاء دسوقي) والذي كان يساعد آدم في التحقيقات، وذلك بعد مطاردة كان غرضها إجبار آدم على إغلاق التحقيق، ولكنها انتهت بإصابة آدم وقتل أشرف، لتخرج الأمور عن السيطرة، كما تعرفنّا أيضًا على عاصم (عباس أبو الحسن) والذي يدير هذه الأعمال الإجرامية، ولكنه دائمًا يظل بعيدًا عن الأضواء. 

استعرضت الحلقة أيضًا ضحية أخرى لمهاب، وهو لاعب مصارعة روماني، أخبره للدخول في هذا العالم بعدما رفض في البداية، ليقوم بضرب شقيقه حتى يجبره على الموافقة بسبب حاجته للأموال، فماذا ستكشف لنا التحقيقات التالية؟ وتدور أحداث مسلسل منورة بأهلها على مدار 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى مهاب داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

 ويجمع منورة بأهلها للمخرج الكبير يسري نصر الله في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية وهم ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى خطاب، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي. 

محمد أمين راضي كاتب سيناريو ومؤلف مصري من مواليد السويس يونيو 1982. ونجح بين الجماهير والنقاد بعد تقديمه أول أعماله التليفزيونية مسلسل نيران صديقة عام 2013، ثم السبع وصايا والعهد ومملكة إبليس وفيلم من ضهر راجل، أسس شركته Clockwork Temptation المتخصصة في كتابة السيناريو للسينما والتلفزيون وتسويق السيناريوهات في السوق المصري والعربي. أشرف من خلال شركته على كتابة العديد من المسلسلات التليفزيونية المصرية مثل؛ البيوت أسرار، وبنات سوبرمان، وكلام على الورق.

ليلى علوي ناهد السباعي صلاح السعدنى غادة عادل يسرى نصر الله

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