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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس الشتوية.. أسباب الشعور بالبرد عند السيدات.. المتفائلون يعيشون حياة أطول

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟
 أثار الإعلامي عمرو أديب جدلا كبيرا بعدما تحدث عن البيض الاورجانيك ، واعتقد البعض أنه البيض البلدي ، والبعض الآخر رأي أنه البيض الخالى من المسببات المرضية والتي يصل سعرها إلي 6 دولارات.

 

في اليوم العالمي للمرأة.. كيف تتعاملين مع زوجك لتقديم الحب لأسرتك؟
 الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، يهدف إلى التعريف بإنجازات المرأة في مختلف المجالات، كل عام في 8 مارس. سواء كأم أو زوجة أو أخت أو أصدقاء. في هذه المناسبة الخاصة، ستشارك النساء من جميع أنحاء العالم في التجمعات والمناقشات والبرامج التي يتم تنظيمها للحديث عن القضايا المتعلقة بالمرأة وفكرة المجتمع المحايد بين الجنسين.

 

أسباب الشعور بالبرد عند السيدات.. الظروف الصحية أبرزها
 تشير الأبحاث إلى أن السيدات قد يشعرن بالبرودة أو يكون لديهن درجة حرارة أعلى من الرجال، أفاد مؤلفو دراسة عام 2015 أن درجة حرارة الغرفة المفضلة للرجال هي 22 درجة مئوية (71.6 درجة فهرنهايت) ، بينما بالنسبة للنساء 3 درجات مئوية أعلى ، عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).

 

أدوية شائعة الاستخدام فى مصر .. اكتشف مخاطر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية
 معظم المسكنات الموجودة فى الأسواق تكون من ضمن أدوية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وتعمل هذه العقاقير على تخفيف الأوجاع والآلام وارتفاع الحرارة.

 

أطعمة تساعد في علاج ألم هشاشة العظام
 يعاني عدد كبير من الأشخاص من هشاشة العظام، وتزداد نسب الإصابة به بين من هم أكبر سنا والنساء ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأطعمة التي تساعد في علاج ألم العظام وفقا لموقع WebMD .

 

أبرزها الوفاة.. مخاطر تأخير علاج التهاب المرارة
 يعد التهاب المرارة من المشكلات الطبية الشائعة ، وتوجد طرق عديدة لعلاجها. ولكن فى بعض الحالات تكون جراحة المرارة أمرا ضروريا .

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل المسلوق؟
 قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتهاالرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أهمية تناول البصل المسلوق.

 

دراسة: «الجيم» أفضل الطرق للحصول على نوم صحي
 تعتبر ممارسة التمارين أمر مهم للغاية للحفاظ على صحة الجسم.. وقد توصلت دراسة من جامعة ولاية أيوا في الولايات المتحدة، إلى أن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أفضل من الذهاب للجري لأنه يساعد على الحصول على عدد ساعات نوم جيدة .

 

في اليوم العالمي للمرأة.. نساء تفوقن على الرجال في حقيبة التاريخ
 يحتفل العالم يوم  8 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي لـ المرأة للتأكيد على أهميتها فى المجتمع ومساندتها فى التغلب على التحديات التى تواجهها فى كافة المجالات.

 

أفضل مرهم للشد العضلي وعلاج التشنجات
 لا أحد يستمتع بشعور الاستيقاظ في الصباح وهو يعاني من الشد العضلي؛ ويمكن إستخدام أفضل مرهم للشد العضلي، ويمكن تطبيق كريم أو جل أو بلسم لفرك العضلات أن يعالج بطريقة سحرية التشنج التي تشعر بها ، ولكنه قد يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الحالي ويحسن نوعية حياتك اليومية.

 

ماذا يحدث عند حرق ورق الغار في المنزل ؟
 قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصائح لحرق ورق الغار في المنزل.

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الليمون الأصفر والأخضر
 قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية ، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض فوائد تناول قشر الليمون الأصفر والأخضر..

 

تحارب أمراض عديدة .. فوائد زبدة الفول السوداني للكبار والصغار
 فوائد زبدة الفول السوداني للأطفال والكبار فهي خيارًا جيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ويمكنك استخدام زبدة الفول السوداني بدلاً من السكر لعمل أطباق صحية مختلفة مثل زبدة الفول السوداني أو فطائر الموز بزبدة الفول السوداني . كما أنه يبقيك ممتلئًا لفترة أطول لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية.

 

دراسة: المتفائلون يعيشون حياة أطول وأكثر صحة من المتشائمين
 يتميز الأشخاص المتفائلين بنظرة مختلفة عن باقي الأشخاص، وذلك إن مروا بأزمات فنجد أنهم يستقبلوها بشكل مختلف.. وكشفت دراسة أجراها باحثون من  جامعة بوسطن أن المتفائلين قد يساعدهم التفاؤل على العيش لفترة أطول من الأشخاص المتشائمين .

 

بسبب التلقبات الجوية.. هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس الشتوية
 حذر الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، من تخفيف الملابس الشتوية خلال هذه الفترة .

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