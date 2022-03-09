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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 طرق للسيطرة على داء السكري وتجنب مضاعفاته

السكري
السكري

يعاني الكثير من مرضى السكري من مضاعفات عديدة، منها حالات الإغماء المستمرة، وضيق الأوعية الدموية، والمشاكل العصبية، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على عمل الغدد العرقية، ومن المهم للغاية اتخاذ تدابير للسيطرة على مستوى السكر في الدم. 

نصائح للسيطرة على مرض السكري

يؤدي  ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة التبول، مما يؤدي إلى زيادة جفاف الجسم، اتبع هذه النصائح إذا كنت مصابًا بمرض السكر، أو تعاني من الجفاف، أو تتعرق بغزارة، أو تعاني من ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

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1- شرب السوائل بكثرة 

يصاب مرضى السكري بالجفاف، لذلك عليك بشرب الماء، حتى لو لم تكن عطشانًا، كما يمكن أن يوفر اللبن الزبادي وعصير الليمون المملح وعصير الطماطم والحساء والشاي الأخضر ترطيبًا فوريًا، ابدأ يومك بماء الليمون الفاتر للتخلص من السموم.

2- التوقف عن تناول الكافيين

قلل من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي، حيث يسبب الكافيين فقدان السوائل ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يكون الكافيين بمثابة محفز لمرضى السكر.

3- ضبط الأنسولين 

إذا كان عليك الاعتماد على الأنسولين، فتأكد من مراقبة مستوى السكر لديك بانتظام قبل الوجبات وبعدها، إذا لاحظت ارتفاعًا أو انخفاضًا في مستوى السكر في الدم، فاستشر الطبيب لتعديل الأنسولين.

4- تجنب الشمس 

لا تمشي حافي القدمين حتى في المنزل، واستخدم واقي الشمس، واختار ملابس خفيفة وفضفاضة لتجنب التعرق، حيث تعتبر مشاكل الجلد أكثر شيوعًا عند مرضى السكر خلال فصل الصيف، وقد يستغرق حب الشباب والبثور وحروق الشمس وقتًا طويلاً للشفاء تمامًا.

5- ممارسة التمارين 

يساعد المشي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مرضى السكر على السيطرة على نسبة السكر في الدم ومنع ارتفاع السكر في الدم، اذهب للمشي في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، ومارس وضعيات اليوجا البسيطة دون الضغط على الجسم.

مصدر المعلومات: 

ndtv

 

 

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