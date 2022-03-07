التوقيت المناسب للتدخل الجراحي للقدم السكري.. استشاري يجيب

يعتبر العلاج المبكر للقدم السكري شيئا هاما وضروريا للغاية حتى لا تتفاقم الحالة، لكن في بعض الحالات قد يضطر الطبيب للتدخل الجراحي لعلاج القدم السكري.



وأوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، أنه في حالة الإصابة بالقدم السكري نتيجة انسداد شرايين الساق الطرفية في هذه الحالة قد يلجأ الطبيب لتسليك تلك الأوعية، وذلك من خلال عمل قسطرة أو تركيب دعامات حتى يصل الدم بشكل طبيعي إلى القدمين.



وأشار الدكتور وليد الدالي إلى إن الطبيب قد يلجأ للتدخل الجراحي لعلاج القدم السكري في البداية بإزالة الأنسجة التي ماتت بعد الإصابة بالجروح وذلك حتى لا تتفاقم العدوى، ومن الممكن ان يحدث تدخل جراحي ايضاً عند الإصابة بالخراج ومن ثم انتشاره في القدم، وايضا تحدث التدخلات الجراحية لعلاج الشرايين الطرفية والأوعية الدموية، أو في حالة بدء انتشار القرح في القدم خاصة لمرضى السكر، وفي حالات متقدمة قد يضطر الطبيب الي بتر القدم حسب المنطقة المصابة فمن الممكن بتر الصباع الأكبر للقدم أو بتر جزئي للقدم أو كلي حسب الحالة، وهذا البتر يكون ضروري حتى لا تحدث الغرغرينا في كامل الساق والجسم.