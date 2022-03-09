هدفان فقط.. رياض محرز يفك النحس أمام مانشستر يونايتد

تغلب فريق مانشستر سيتي على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4 - 1، في لقاء الديربى الذى جمعهما مساء الأحد الماضي على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ونجح رياض محرز الدولي الجزائري في فك النحس أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين في شباك حارس مرماه.

رياض محرز خاض 11 مباراة ضد مانشستر يونايتد، لم ينجح في تسجيل أي هدف فى شباك الفريق الإنجليزي.

في مباراته رقم 12 التي فاز خلالها فريق مانشستر سيتي برباعية سجل رياض محرز هدفين، منهم هدف لن ينسى من تاريخ مباريات الديربي.

الدولي الجزائري رياض محرز وصل إلى هدفه رقم 21 بقميص مانشستر سيتي هذا الموسم.

يذكر أن كيفن دى بروين أحرز الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

ويحمل هدف دى بروين ضد مان يونايتد رقم 50 فى الدوري الإنجليزي، ليصبح اللاعب الثامن فى تاريخ مانشستر سيتي الذى يحقق هذا السجل التهديفي.

كما أصبح دي بروين رابع لاعب بلجيكي يسجل 50 هدف في البريميرليج بعد الثلاثى: هازارد ولوكاكو وبينتكي.

ونجح جادون سانشو في تسجيل هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وأضاف البلجيكي كيفن دى بروين الهدف الثاني لصالح مان سيتي ضد مان يونايتد بالدقيقة 28 من زمن المباراة.

واختتم النجم الجزائري رياض محرز رباعية مانشستر سيتي بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقة 68 و90 من زمن الديربي.

بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني مع مباراة أقل للريدز.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن آرسنال الذى اقتحم المربع الذهبى بفوزه على واتفورد في نفس الجولة.