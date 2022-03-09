عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدفان فقط.. رياض محرز يفك النحس أمام مانشستر يونايتد

صدى البلد

تغلب فريق مانشستر سيتي  على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4 - 1، في لقاء الديربى الذى جمعهما مساء الأحد الماضي على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ونجح رياض محرز الدولي الجزائري في فك النحس أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين في شباك حارس مرماه.

رياض محرز خاض 11 مباراة ضد مانشستر يونايتد، لم ينجح في تسجيل أي هدف فى شباك الفريق الإنجليزي.

في مباراته رقم 12 التي فاز خلالها فريق مانشستر سيتي برباعية سجل رياض محرز هدفين، منهم هدف لن ينسى من تاريخ مباريات الديربي.

الدولي الجزائري رياض محرز وصل إلى هدفه رقم 21 بقميص مانشستر سيتي هذا الموسم.

يذكر أن كيفن دى بروين أحرز الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

ويحمل هدف دى بروين ضد مان يونايتد رقم 50 فى الدوري الإنجليزي، ليصبح اللاعب الثامن فى تاريخ مانشستر سيتي الذى يحقق هذا السجل التهديفي.

كما أصبح دي بروين رابع لاعب بلجيكي يسجل 50 هدف في البريميرليج بعد الثلاثى: هازارد ولوكاكو وبينتكي.

ونجح جادون سانشو في تسجيل هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وأضاف البلجيكي كيفن دى بروين الهدف الثاني لصالح مان سيتي ضد مان يونايتد بالدقيقة 28 من زمن المباراة.

واختتم النجم الجزائري رياض محرز رباعية مانشستر سيتي بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقة 68 و90 من زمن الديربي.

بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني مع مباراة أقل للريدز.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن آرسنال الذى اقتحم المربع الذهبى بفوزه على واتفورد في نفس الجولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال احتفالية يوم الشهيد.. الرئيس السيسي متأثرًا يُؤمّن على دعاء الراحلة عبلة الكحلاوي|فيديو

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

سلع أساسية بـ "السعر القديم".. خطة الحكومة لإغراق السوق قبل رمضان

أقل 5 آلاف جنيه.. انخفاض جديد في أسعار عمرة شعبان ورمضان

بكلمات قوية.. ابنة عبلة الكحلاوي تزلزل قاعة احتفال يوم الشهيد وتبهر السيسي والحضور

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى 19 شهرا

ترشيحاتنا

صوت على الحجار.. عرض مسرحي عن تضحية الشهداء بمشاركة خالد الصاوي وماجدة زكى

ميدو: لو دخلت ملعب وجماهير الزمالك هاجمتني "هعيط"

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل الحصن الأمين لهذه الأمة

شاهد.. الرئيس السيسي يبكى للمرة الثانية فى احتفالية يوم الشهيد

كان مع زميلته.. حاول الهروب خشية الفضيحة فسقط جثة في الجيزة

شاهد.. ماجدة زكي تنهمر بالبكاء خلال تمثيلها دور أم الشهيد أمام الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

إرهابي.. هشام إسماعيل يروي تفاصيل دوره في الاختيار 3| فيديو

توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة ..خطة الحكومة لاستقبال شهر رمضان

أعراض كورونا الخفيفة تدمر عضوًا حيويًا في الجسم.. تعرف عليه |فيديو جراف

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

اﻟﻤﺰﻳﺪ