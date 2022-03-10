صحة الأم والجنين.. فيتامين أ في الحمل ما أهميته ومصادره الحيوية؟

صحة الأم والجنين

أهمية فيتامين أ أثناء الحمل

الكمية المطلوب للحامل تناولها من فيتامين أ

هل الإفراط في تناول فيتامين (أ) ضار أثناء الحمل؟

كيف تستهلك فيتامين أ بأمان أثناء الحمل؟





تناول كمية كافية من فيتامين أ أثناء الحمل يمكن أن يفيد صحة الأم والجنين، تلعب المغذيات دورًا مهمًا في نمو الجنين وتحافظ على صحة الأم، يمكنك الحصول على فيتامين أ من خلال المواد الغذائية المختلفة، يمكن أيضًا التفكير في مكملات فيتامين أ إذا وصفها طبيبك، على الرغم من فوائد فيتامين أ ، فإن تناوله الزائد قد يزيد من خطر التشوهات الخلقية.



كشف موقع هيلثي عن أهمية فيتامين أ في الحمل والكمية المناسبة للاستهلاك.



لماذا فيتامين أ مهم أثناء الحمل؟



فيتامين أ من المغذيات الدقيقة الأساسية المتوفرة بكثرة في معظم الأطعمة ويوجد في شكلين.

فيتامين أ المشكل مسبقًا (من مصادر حيوانية): يشمل الريتينول واسترات الريتينيل التي يتم امتصاصها مباشرة في الجسم.

الكاروتينات بروفيتامين أ (من مصادر نباتية): يحتوي على بيتا كاروتين الذي يحتاج إلى تحويله إلى ريتينول في الجسم لامتصاصه.

يساهم فيتامين أ في صحة الأم والجنين بالطرق التالية.

للأم:

يساعد في إصلاح الأنسجة بعد الولادة

يحافظ على الرؤية الطبيعية

يقوي وظيفة المناعة

يحافظ على القدرة الوظيفية للجهاز التناسلي للأنثى

بالنسبة للجنين:

يساعد في نمو العظام

يعزز نمو أعضاء الجنين وصحة العظام

يساعد في تكوين النسيج الظهاري



ما مقدار فيتامين أ المطلوب أثناء الحمل؟

وفقًا للمعهد الوطني للصحة ، فإن البدل الغذائي الموصى به (RDA) لفيتامين أ للنساء الحوامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و 50 عامًا هو 770 ميكروغرامًا من فيتامين أ، RAE هو القياس القياسي لفيتامين أ ويقف على مكافئات نشاط الريتينول (RAE). يشير إلى فاعلية مصدر فيتامين أ (الريتينول أو بروفيتامين أ).

يعادل ميكروجرام واحد (ميكروجرام) من RAE أي قيمة من القيم التالية.

1 ميكروجرام ريتينول

2 ميكروغرام بيتا كاروتين من المكملات

12 ميكروجرام بيتا كاروتين من النظام الغذائي

24 ميكروغرام ألفا كاروتين

24 ميكروغرام بيتا كريبتوكسانثين

في بعض الأحيان ، يتم قياس فيتامين أ أيضًا بالوحدات الدولية (IU). تحويلات IU إلى RAE هي كما يلي.

1 وحدة دولية ريتينول = 0.3 ميكروغرام RAE

1 وحدة دولية بيتا كاروتين إضافي = 0.3 ميكروغرام RAE

1 وحدة دولية بيتا كاروتين الغذائي = 0.05 ميكروغرام RAE

1 وحدة دولية من الغذاء ألفا كاروتين أو بيتا كريبتوكسانثين = 0.025 ميكروغرام RAE





هل الإفراط في تناول فيتامين (أ) ضار أثناء الحمل؟

يمكن أن يؤدي تناول أكثر من 4500 ميكروغرام RAE (15000 وحدة دولية) من فيتامين أ الغذائي أو 3000 ميكروغرام RAE (10000 وحدة دولية) من فيتامين أ التكميلي إلى التسمم ، وهو ما يسمى أيضًا بفرط الفيتامين. تشير بعض الدراسات إلى أن سمية فيتامين أ خلال المراحل المبكرة من الحمل يمكن أن تؤدي إلى تشوهات خلقية، ومن ثم ، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ كجزء من نظام غذائي متوازن وتجنب المكملات أثناء الحمل ما لم يصفها طبيبك.



تشمل أعراض التسمم بفيتامين أ ما يلي.

دوخة

استفراغ و غثيان

فقدان التوازن

إعياء

صداع الراس

دوار

رؤية مشوشة

فقدان الوزن

بصرف النظر عن المكملات الغذائية ، قد يتسبب تناول الكبد المنتظم أيضًا في تسمم فيتامين أ لأنه غني بهذه المغذيات. تحدث إلى طبيبك أو أخصائي التغذية فيما يتعلق بالخيارات الغذائية الصحيحة للحصول بأمان على كمية كافية من فيتامين أ.



كيف تستهلك فيتامين أ بأمان أثناء الحمل؟



يمكن أن تساعدك النصائح التالية على تجنب تناول جرعة زائدة من فيتامين أ.

تجنب تناول مكملات فيتامين (أ) إذا كنت تستهلك الكبد والمستحضرات الغذائية الأخرى المصنوعة من الكبد بشكل متكرر.

تحدثي إلى طبيبك قبل تناول أي مكملات فيتامينات ما قبل الولادة لمنع الجرعات الزائدة.

قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين أ كجزء من نظام غذائي متوازن وتجنب الإفراط في تناول عنصر غذائي معين. يمكنك التحدث إلى اختصاصي تغذية يمكنه تصميم خطة نظام غذائي للحصول على كمية كافية من فيتامين أ بناءً على عمرك وثلث فترة الحمل.