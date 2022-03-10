وهدان: العلاقات المصرية الكويتية ازدادت رسوخًا ومتانة في ظل رعاية القيادة السياسية

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن زيارة الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس إلى دولة الكويت الشقيقة، تهدف إلى دعم وتعزيز الدوبلوماسية الشعبية بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، مضيفًا أن الوفد البرلماني المصري سيطلع خلال الزيارة على التجربة البرلمانية الكويتية خلال زيارته لمجلس الامة بهدف الاستفادة من الخبرة البرلمانية لدى البلدين الشقيقين.

وأضاف «وهدان»، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخمًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصةً في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، والتي ازدادت رسوخًا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي، وأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مشيرًا إلى أن الكويت تعد جزء من الأمن الخليجي والعربي والقيادة السياسية المصرية تعمل على تعزيز هذا الأمن من الناحية السياسية والاقتصادية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن الزيارات المتبادلة والمباحثات المتواصلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما على التنسيق والتشاور المستمر بينهما بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، ولعل آخرها زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت الشهر الماضي.

وأوضح «وهدان»، أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي ورابع شريك تجاري عالمي من الدول المستثمرة في مصر، حيث تخطت الاستثمارات الكويتية في مصر الـ15 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في عام 2020 نحو 5 مليار دولار، فإن عملية التطوير التي قامت بها الدولة المصرية على المستوى الاقتصادي والبنية التحتية ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ومنها الاستثمار الكويتي في مصر، وهو أحد النجاحات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في ملف العلاقات المصرية الخارجية سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي مما يعكس ايضًا المنهج التنموي والنفع المتبادل الذي يخدم هذه العلاقة الطيبة بين الجانبين.