بعد الكشف عنها رسميا… أربعة مفاهيم شكلت فولكس فاجن ID Buzz

كشفت "فولكس فاجن" الألمانية عن شاحنتها الـ MPV الجديدة ID Buzz موديل 2024، الكهربائية بالكامل بعد فترة طويلة من التمهيد لعودة الميكروباص الشهيرة في ثوب حديث.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، بدأت فكرة إعادة إنتاج فولكس فاجن الميكروباص سنة 2001 عندما كشفت لأولى مرة عن مفهوم جديد للشاحنة، تبعها بعد ذلك 3 مفاهيم أخرى لميكروباص، Bulli في عام 2011 ، و BUDD-e في عام 2016 ، وأخيرًا ID.

مفهوم Buzz قدم لأول مرة في عام 2017 ، وقتها قدمت فولكس فاجن نموذج مشابه جدا للشاحنة التي أطلقتها مؤخرا، تميز كل مفهوم من الأربعة بتصميم خاص به يعطي لمحة اختلاف ولكنه يشترك في سمات معينة، المفاهيم الأربعة تسجل تطور عملية التفكير فولكس فاجن.

المفهوم الأول: "ميكروباص" 2001

بدأت عملية إحياء الميكروباص في هذه السنة تحديدا عندما قدمت فولكس فاجن مفهومها الجديد بمعرض ديترويت للسيارات دورة 2001 بطلاء كلاسيكي باللونين الأبيض والأزرق. على عكس VW القديمة، تم تركيب محرك المفهوم في الجهة الأمامية خلف الشبكة الهوائية، وكان V-6 سعة 3.2 لتر ، بقوة 231 حصانا و 236 رطلاً من عزم الدوران ، مع إرسال القوة حصريًا إلى العجلات الأمامية.

يبلغ طول الميكروباص 186 بوصة ، وتم تجهيزه بصف كراسي ثاني يمكن أن يدور 180 درجة لمواجهة مقاعد الصف الثالث، مع شاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات في الكونسول الوسط وأربع شاشات في ظهور المقاعد للركاب الخلفيين.

ميكروباص

المفهوم الثاني: Bulli سنة 2011

قدمت العلامة التجارية الألمانية مفهوم Bulli في معرض جنيف للسيارات دورة 2011 مع الطلاء ثنائي الألوان الكلاسيكي وهذه المرة مزيج بين اللون الأبيض والأحمر الداكن. كانت Bulli أصغر بكثير من مفهوم Microbus بطول 156 بوصة مع أبواب خلفية مفصلية بدلاً من الأبواب الانزلاقية. تخلت بولي أيضًا عن محرك البنزين لتكون بمجموعة نقل كهربائية بقوة 114 حصانًا وعزم دوران 199 رطل قدم، مقترنًا ببطارية تعمل بجهد 40.0 كيلو واط في الساعة ،ويمكنها التسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 11.5 ثانية فقط مع سرعة قصوى تبلغ 87 ميلاً في الساعة. تتميز بمصابيح إضاءة ليد مستطيلة وزوايا حادة أكثر من مفهوم ميكروباص مع شكل صندوفي.

Bulli

المفهوم الثالث: BUDD-e سنة 2016

في أواخر عام 2015 أعلنت فولكس فاجن منصتها الصناعية الكهربائية بالكامل MEB - وهي المنصة التي بنت فيما بعد طرز فولكس فاجن ID.4 ، وأودي Q4 e-tron ، والآن ID.Buzz .

المنصة التصنيعية الجديدة آنذاك قامت ببناء مفهوم BUDD الذي قدمت الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2016 (CES) ، حيث عرضت فولكس فاجن BUDD-e.التي كانت قريبة في الحجم والأبعاد إلى مفهوم ميكروباص Microbus فهي بطول 181 بوصة ، أي أطول قليلاً من فولكس فاجن جولف سبورت واجن في ذلك العصر. تعمل BUDD-e بنظام الدفع الكلي للعجلات بفضل محركين كهربائيين، يستمدان قوتهم من بطارية ليثيوم أيون تعمل بجهد 101.0 كيلو وات في الساعة. زعمت شركة فولكس فاجن أن نطاق تشغيل المفهوم يبلغ 233 ميلاً في اختبار وكالة حماية البيئة الأمريكية مع سرعة قصوى تبلغ 93 ميلاً في الساعة. كما أعلنت فولكس فاجن أيضًا أن BUDD-e يمكن أن تشحن 80 % من طاقتها في 15 دقيقة فقط.

BUDD-e

المفهوم الرابع: I.D. Buzz في 2017

ظهرت لأول مرة مفهوم ID. معرض ديترويت للسيارات دورة 2017 ، وكانت Buzz أكبر مفهوم للشاحنات الـ MPV قدمته فولكس فاجن حيث يبلغ طوله 194.6 بوصة وعرضه 77.8 بوصة مع وجود صف ثالث للمقاعد، يتسع لـ 8 أفراج، ومرة أخرى يمكن أن تتحول المقاعد الأمامية لمواجهة الصف الثاني. عاد الطلاء ذو اللونين أيضًا، هذه المرة مزيج بين اللون الأصفر والأبيض، وتم تلطيف الزوايا لتكون أكثر استدارة مع التخلي عن الشكل الصندوقي المقدم في كلا من Bulli و BUDD-e. مع وجود إضاءة ليد LED دقيقة وخطوط ثلاثية في العمود الخلفي الخلفي مثل مفهوم ميكروباص.