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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة معارض أهلا رمضان بمدن شمال سيناء

ياميش رمضان والامور
ياميش رمضان والامور تباع في محلات بالعريش

تقيم محافظة شمال سيناء،  سلسلة معارض   أهلًا رمضان ، بمدن سيناء ،لتوفير السلع والبضائع وياميش رمضان بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،بالتنسيق بين الغرفة التجارية  مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة   ومباحث التموين .

وقالت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة،  انالغرفة التجارية اقامة معرض اهلا رمضان اعتبارا من  يوم الاثنين القادم ، وذلك بجوار حديقة المالح بشارع 23 يوليو بوسط مدينة العريش.كما تم التنسيق مع سلسلة محلات كبيرة وسوبر ماركت لتوفير سلع وياميش رمضان للبيع بأسعار مخفضة.

 

وقال النائب عبد العزيز مطر عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة،   إن الغرفة التجارية بالتعاون مع تجار شعبة المواد الغذائية والخضروات  سيعملون على تخفيض الأسعار المواد الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

شهد محال بيع ياميش رمضان في مدينة العريش بمحافظ شمال سيناء، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء ياميش شهر رمضان الكريم، حيث ارتفعت الأسعار بمعدل 10% في مختلف الأصناف.

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سلسلة معارض أهل ا رمضان مدن سيناء

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