حرس الحدود البولندي: عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا يتجاوز 1.5 مليون شخص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا الذين وفدوا إلى بولندا تجاوز 1.5 مليون شخص.



وذكرت الوكالة - في تغريدة عبر (تويتر) أوردها (راديو بولندا) في نشرته الانجليزية - أن بولندا استقبلت 1.52 مليون شخص من الفارين من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.



وأضافت أن 25 ألفا و400 لاجيء إضافي دخلوا بولندا حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مسؤولي حرس الحدود سمحوا بدخول 87 ألف شخص وفد من أوكرانيا.



يشار إلى أن مجلس النواب البولندي كان قد وافق الأربعاء الماضي على خطة لمساعدة الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم.