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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحي غرب..

سكرتير مساعد أسيوط تتفقد استعدادات منافذ "أهلا رمضان" لتوزيع السلع الغذائية

سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط تتفقد استعدادات فتح معارض أهلا رمضان

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على فتح معارض ومنافذ متحركة وثابتة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الجهات المعنية كمديريات التموين والصحة والطب البيطري ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب استعداداً لشهر رمضان المبارك لافتاً إلى تدشين معارض "أهلاً رمضان" لتصبح يوم 15 مارس الجاري بدلاً من يوم 24 مارس بأماكن مختلفة بنطاق المحافظة لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض. 

 

التموين: استنفار لمنع الاحتكار وتقديم موعد إطلاق معارض أهلا رمضان|فيديو

أماكن وأسعار معارض أهلا رمضان في كل المحافظات

وشدد على العمل والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة العالمية الحالية التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة بناءاً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وفي هذا الإطار تفقدت المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة مقر الشركة المصرية لبيع المواد الغذائية التابعة لوزارة التموين بشارع رياض بحي غرب أسيوط وذلك لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لفتح منافذ السلع الغذائية المختلفة ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم لتوفير السلع والمواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجاري وضبط الأسعار .. رافقها خلالها محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.


وأوضحت السكرتير المساعد، أن المعارض سوف تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع خلال شهر رمضان الكريم لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم لافته إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لفتح منافذ ومعارض السلع الغذائية لضبط الأسعار فضلاً عن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة لمكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها وسد احتياجات المواطنين مشيرة إلى التنسيق التام بين المحافظة والقوات المسلحة ومديرية الأمن ومديرية التموين والغرفة التجارية لفتح منافذ ثابتة ومتحركة وشوادر بيع المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

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أسيوط محافظ أسيوط حي غرب أسيوط مديرية التموين بأسيوط أماكن معرض أهلا رمضان معرض رمضان

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