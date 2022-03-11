سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد.. هونر تطلق أحدث إصدارات سلسلة X

سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد أحدث إصدارات سلسلة X من هونر، والذي يأتي ضمن هواتف الفئة المتوسطة من الشركة، بإمكانيات قوية وشاشة عملاقة، سنستعرض إليك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد.



سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت هونر عن سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد، والذي يقدم مواصفات متوسطة المدى بما في ذلك شاشة من نوع LCD بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 90 هرتز.



وتبعا للمعلومات يتم تشغيل هاتف هونر HONOR X8 الجديد، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 690، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 126 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

هاتف هونر HONOR X8 الجديد

ويأتي هاتف هونر HONOR X8 الجديد، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 x 2388 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف هونر HONOR X8 الجديد، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة أخرى للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف هونر HONOR X8 الجديد، على بطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 4.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف هونر HONOR X8 الجديد، هيكل مصنوع من البلاستيك، تبلغ أبعاده 163.4 x 74.7 x 7.5 ملميتر، ويزن 177 جرام، منفذ شحن من نوع USB -C، وتقنية Bluetooth 5.2، ويتوفر الهاتف بألوان مختلفة تشمل الفضي والأزرق والأسود، ولم تكشف الشركة تفاصيل الأسعار والتوافر حتي الآن، ولكن من المحتمل أن يباع الهاتف مقابل سعر حوالي 191 دولار (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري).