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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل لابتوب جيمنج 2022 بإمكانيات قوية وسعر رخيص

أفضل لابتوب جيمنج
أفضل لابتوب جيمنج 2022

تضم قائمة أفضل لابتوب جيمنج 2022، العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب والتي تتغير كل عام بأفضل مواصفات ممكنة ووزن أخف وسعر مناسب، حيث كانت تعتبر الإصدارات الأولى من الأجهزة المحمولة المطورة للتنافس أجهزة التحكم بالألعاب الحديثة، عبارة عن بدائل لحواسيب سطح المكتب إلى حد كبير، تأتي مع هيكل ذو وزن ثقيل، ولكن أثمرت المنافسة بين الشركات عن إطلاق أجهزة قوية في هياكل أكثر أناقة وقابلية للحمل وأكثر احترافا، ولتصبح جميزر محترف سنستعرض إليك فيما يلي قائمة أفضل لابتوب جيمنج 2022.

أفضل لابتوب جيمنج 2022

أفضل لابتوب جيمنج 2022، يمكنه أن يوفر لك تجربة محسنة مع الألعاب بشكل يومي مع مواصفات تم ترقيتها بشكل جيد، فخلال السنوات الأخيرة يضع المصنعون في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة مواصفات قوية، والتي أصبحت تتمتع بشاشات ممتازة وسريعة التحديث وهي ضرورية لتجربة لعب رائعة، حيث تكون هذه الأجهزة المحمولة مفيدة بأكثر من طريقة للمستخدمين حيث لا يمكن استخدامها فحسب للألعاب بل لأداء المهام اليومية أيضًا.

 

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أفضل لابتوب جيمنج بسعر رخيص

يعتبر Legion 5 Pro أفضل لابتوب جيمنج بسعر رخيص صنعته شركة لينوفو Lenovo ، مقابل سعر حوالى 1400 دولار (أي ما يعادل 21 ألف و900 جنيه مصري)، تحصل على أداء استثنائي من معالجات AMD Ryzen 5000 في هيكل جذاب بشاشة QHD، بقياس 16 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، ومع الشاشة التي تبلغ 165 هرتز، ستتمكن من الاستفادة بتجربة ألعاب جيدة ومشاهدة بألوان رائعة.

أفضل لابتوب جيمنج 2022

أرخص لابتوب جيمنج في مصر 2022

يعد لاب توب HP Notebook 15-da3002ne، أرخص لابتوب جيمنج في مصر 2022، حيث يأتي هذا الجهاز بميزانية متوسطة بسعر يبدأ من 6500 جنيه مصري، ويفيد هذا الجهاز الأشخاص المبتدئين في ممارسة الألعاب، حيث يوفر كارت شاشة منفصل من إنتاج شركة إنتل Intel HD Graphics 620، وفي حالة عدم ممارسة الألعاب يمكنك الاستمتاع بمعالج قوي قادر على إنجاز العديد من المهام من نوع Core i3-1005G1 ، مع شاشة كبيرة بقياس 15.6 بوصة، تتيح لك مشاهدة الألعاب بدقة عالية تصل إلى 1366 × 768 بكسل مضادة للتوهج.

أفضل لابتوب جيمنج 2022

أفضل لابتوب للألعاب 2022

يعد أفضل كمبيوتر محمول للألعاب لعام 2022 هو Asus ROG Zephyrus G15 من أسوس، والذي يمكنه أن يقدم أداءا قويا مع الألعاب الأكثر شيوعا في السوق اليوم، وكما يعتبر لابتوب أسوس Zephyrus G15 أحد أخف أجهزة الكمبيوتر المحمولة بقياس 15 بوصة التي يمكنك شراؤها، فهو مدعوم بأفضل معالج الأجهزة المحمولة التي توفرها AMD و Nvidia، ويتضمن شاشة عرض QHD (1440 بكسل) سريعة تبلغ 165 هرتز، يمكن لهذه المكونات معا التعامل مع أصعب عناوين الألعاب AAA بدقة QHD، وتتمتع الشاشة أيضا بإعادة إنتاج ألوان ممتازة، لذا ستشاهد الألعاب بدقة رائعة.

يمتاز بـ أداء ألعاب رائع بفضل معالج AMD Ryzen 9 5900HS، بالنسبة للسعر حيث يتوفر مقابل سعر 1800 دولار أمريكي (أي ما يعادل 28 ألف جنيه)، عمر بطارية بقوة 90 وات يدوم طويلا، صوت جيد ووزن أخف.

Best Laptop 2022: Asus Zephyrus G15
أفضل لابتوب جيمنج 2022

أفضل لابتوب للألعاب بسعر رخيص

يأتي لاب توب Dell inspiron 3000، بشاشة تعمل باللمس مما يجعل ممارسة الألعاب أكثر متعة مما جعله أفضل لابتوب للألعاب بسعر رخيص، وقد قامت شركة ديل بتزودي هذا الجهاز بمعالج رائع من نوع AMD A9-9420e، قابل للترقية وزيادة السرعة، وكرت شاشة من نوع AMD Radeon R5 Graphics مدمج، من نوع IPS، وبقياس 11.6 بوصة، ويتوفر الجهاز مقابل سعر يبدأ من 4700 جنيه مصري.

أفضل لابتوب جيمنج 2022
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