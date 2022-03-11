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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

حضرت الصناديق وغاب الأعضاء|مشاركة ضعيفة بالإعادة على منصب نقيب المهندسين|وتقدم النبراوي بالقاهرة

فرز الأصوات بانتخابات
فرز الأصوات بانتخابات المهندسين

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين بالقاهرة صناديق الاقتراع في السابعة مساء، حيث بدأت عملية فرز الأصوات في المرحلة الثالثة من انتخابات المهندسين والتي تضمنت جولة الإعادة على منصب النقيب العام بين هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية فترته والمرشح لدورة جديدة وطارق النبراوي النقيب السابق "2014 - 2018 " مباشرة.

إقبال ضعيف بجولة الإعادة 

وشهدت جولة الإعادة من انتخابات المهندسين على منصب النقيب العام إقبالا ضعيفا على مستوى الجمهورية، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين بعملية التصويت 13 آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية البالغين  798 ألف مهندس ومهندسة، بحسب تصريحات للنقيب العام هاني ضاحي.

وأرجع هاني ضاحي، نقيب المهندسين، ضعف المشاركة بعملية التصويت لشعور المهندسين بالملل، وسوء الأحوال الجوية مطالبا بتعديل طريقة التصويت وجعلها إلكترونية حتى يتمكن الأعضاء من المشاركة في العملية الانتخابية.

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وأظهرت مؤشرات فرز الأصوات بانتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة والبالغ عدد لجانها 81 لجنة تقدم طارق النبراوي على هاني ضاحي في عملية التصويت.

وانطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات المهندسين 2022، حيث إجراء جولة الإعادة على منصب النقيب العام بين هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية فترته والمرشح على نفس المنصب وطارق النبراوي، النقيب السابق "2014 - 2018".

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مشاركة كبيرة من الوزراء

وشهدت انتخابات المهندسين بالقاهرة والتي عقدت بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مشاركة عدد من رجال الدولة في العملية التصويتية.

وجاء في مقدمة رجال الدولة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، واللواء مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور مهندس محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وسبق وأكد وزير النقل، أن المشاركة في انتخابات المهندسين واجب وطني، وينبغي على كل مهندس أن يشارك فيها لاختيار من يراه الأفضل في قيادة النقابة للارتقاء بها وبمهنة الهندسة، مشيرا إلى أن "انتخابات هذا العام ضمت كوكبة متميزة من المهندسين أصحاب الخبرات الكبيرة وهدفهم جميعا مصلحة نقابتهم".

المهندسين المهندس هاني ضاحي طارق النبراوي انتخابات المهندسين انتخابات المهندسين 2022

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