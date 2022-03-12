أمير مرتضى: الزمالك مش محتاج بنشرقي فنيا وطارق حامد بيعتذر بشياكة.. فيديو

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن نادي الزمالك لا يحتاج إلى أشرف بنشرقي فنيا لافتا إلى أن طارق حامد بيعتذر بشياكة للقلعة البيضاء.

قال أمير مرتضى عبر تصريحات تليفزيونية: الزمالك لا يحتاج إلى المغربي أشرف بنشرقي فنيا في الوقت الحالي ونادي الزمالك لا ينتظر أي لاعب والمطلوب منهم بذل المجهود بنسبة 100 % من أجل الاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.

أضاف: واضح إن طارق حامد بيعتذر لنادي الزمالك بشياكة لأنه لم يرد علينا رغم انتهاء المهلة التي طلبها لافتا إلى أن لاعبو الزمالك لا يوجد لهم أية مستحقات مالية متأخرة مثل اشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم.

أشار إلى أن حمزة المثلوثى ورزاق سيسيه لم يكونا ضمن المحترفين الذين أرسلوا أية إنذارات إلى نادي الزمالك بداعي عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وتلقي الزمالك خسارته الثانية بدوري أبطال إفريقيا من نادي الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف نظيف من ضربة جزاء ليحلق الوداد المغربي في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط فيما لم يحصد الزمالك سوى على نقطتين حصدهما من تعادلين مع الفريقين الأنجوليين في المجموعة بترواتليتكو وساجرادا.



شن الزمالك هجوماََ نارياََ منذ الدقيقة الأولى على الوداد، ووصل لمرمى المنافس في هجمة رائعة كادت أن تصبح هدف التقدم عن طريق زيزو ولكن منعها حارس الوداد ببراعة شديدة.

واستمر الزمالك في الاستحواذ ولم يهدأ في الهجوم على مرمى الوداد الذي لم يصل لمرمى أبو جبل حتى الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11 من عمر المباراة وصل الوداد في هجمته الأولى على مرمى الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل على لاعب الوداد.

وعاد الاستحواذ كما كان للاعبي الزمالك، ولكن دون خطورة على مرمى الوداد الذي لم يبدو خطيراََ طوال 15 دقيقة من المباراة.

وزادت الخطورة على مرمى الوداد من لاعبي الزمالك، وصنع الزمالك هجمة في الدقيقة 18 من عمر المباراة توقفت عند الجبهة اليمنى بصافرة الحكم الذي احتسب خطأ على الوداد من منطقة خطرة.

مرر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الكرة التي احتسبها الحكم خطأ ليقتنصها عمر السعيد من فوق الرؤوس ولكن أخطأ الشباك التي كانت خالية واهدر فرصة هدف للأبيض.

وفي الدقيقة 27 من عمر المباراة أخطأ محمود علاء في منطقة خطرة امام منطقة الجزاء، وتسبب في تلقي محمود حمدي الونش بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على لاعب الوداد.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عاد الزمالك للهجوم ووصل لمرمى الوداد مرة أخرى عن طريق إمام عاشور الذي توغل من الجبهة اليمنى ولكن لم تكتمل الهجمة كما يريد لاعبي الزمالك ومرت بجوار المرمى.

تدخل محمود حمدي الونش في كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، واعترضها بيده فاحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 47.

سجل يحيى جبران كابتن فريق الوداد الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك عن طريق تسديده لركلة الجزاء التي تسبب فيها الونش.

وفي المقابل حاول الزمالك العودة للمباراة ورد الهدف سريعاََ، ووصل لاعبي الأبيض لمنطقة جزاء الوداد وطالبوا بركلة جزاء بسبب ملامسة الكرة لمدافع الوداد ولكن لم يحتسبها حكم المباراة.

وقرر فيريرا المدير الفني للزمالك إجراء أول تبديل بخروج عمر السعيد ونزول سيف الدين الجزيري بدلاََ منه في الدقيقة 56 من عمر المباراة.