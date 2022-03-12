"خليك إيجابي" حملة لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع بأسيوط

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب فى الاسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى، وذلك لمواجهة جشع التجار معلناً عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين ، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة ، فضلًا عن شن حملات مفاجئة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، لضبط الاسواق ومنع احتكار السلع .

وناشد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - جموع المواطنين بالتحلى بالايجابية والابلاغ عن اية تجاوزات او مخالفات من قبل التجار او فى حالة اكتشاف احتكار بعض التجار للسلع والمواد الغذائية او مغالاة فى الاسعار او اى تلاعب بالاسعار بمحطات الوقود او مستودعات البوتاجاز والابلاغ عن اسماء المخالفين واماكن المستودعات المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الاجهزة الامنية والرقابية.

ووجه محافظ أسيوط ، جميع قيادات المحافظة ، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع ، مشددا على تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع .

وأشار إلى بدء تنفيذ خطة المحافظة لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة وبخاصة معارض " أهلا رمضان" لتصبح يوم 15 مارس الجاري ، وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة، التي تتخللها تلك المعارض ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها وسد احتياجات المواطنين ، فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المرورى بالأسواق.

وتابع: "وذلك بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن أسيوط ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والأحياء والتي توفر المواد الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة ،مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة توعية "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة ،(2135858 / 088) و ( 2135603 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك ( 19588 ) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.