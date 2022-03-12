وكيل محمد أبوجبل: ننتظر قرار الزمالك بالتجديد وننظر عروضا خارجية

كشف نواف المهدي وكيل أعمال محمد أبو جبل حارس مرمي فريق الزمالك والمنتخب حقيقة توقيع اللاعب على عقود انضمامه لأحد الأندية السعودية.

وكتب نواف المهدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"الصورة المنتشرة لأبوجبل ليست للتوقيع للنادي وإنما هي لتوقيعه مع شركة تسويق رياضية.

واضاف :"درس عدة عروض في الدوري المصري والسعودي والتركي والدرجة الأولى الفرنسي.

وتابع: ننتظر أن يقدم نادي الزمالك عرضًا للاعب لتحديد وجهته القادمة".



وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق حامد ومحمد ابو جبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.



وقرر مرتضي منصور رئيس النادي عرض سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري .



وسقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقترب من وداع البطولة، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين يرفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة ، وفي حالة فوز بترو أتلتيكو الأنجولي غدا على ساجراد، سيودع أبناء ميت عقبة البطولة قبل أخر جولتين.



أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن نادي الزمالك لا يحتاج إلى أشرف بنشرقي فنيا لافتا إلى أن طارق حامد بيعتذر بشياكة للقلعة البيضاء.



قال أمير مرتضى عبر تصريحات تليفزيونية: الزمالك لا يحتاج إلى المغربي أشرف بنشرقي فنيا في الوقت الحالي ونادي الزمالك لا ينتظر أي لاعب والمطلوب منهم بذل المجهود بنسبة 100 % من أجل الاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.



أضاف: واضح إن طارق حامد بيعتذر لنادي الزمالك بشياكة لأنه لم يرد علينا رغم انتهاء المهلة التي طلبها لافتا إلى أن لاعبو الزمالك لا يوجد لهم أية مستحقات مالية متأخرة مثل اشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم.



أشار إلى أن حمزة المثلوثى ورزاق سيسيه لم يكونا ضمن المحترفين الذين أرسلوا أية إنذارات إلى نادي الزمالك بداعي عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.