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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في حفل ختام مهرجان ابيدوس الأول للموسيقى

إيناس عبدالدايم: خروج العملية الإبداعية لأماكن مفتوحة بات سمة مميزة للثقافة المصرية

فعاليات مهرجان ابيدوس
فعاليات مهرجان ابيدوس الاول للموسيقى والغناء

 أكدت  الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الحضور الجماهيري بحفل ختام فعاليات مهرجان ابيدوس الأول للموسيقى والغناء والذى نظمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية فاق التوقعات، وهو ما يؤكد ايجابية التوجه إلى جنوب مصر ويعكس قدرة القوى الناعمة على إعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع.

وأضافت "عبدالدايم"  أن ما شهدته محافظات الصعيد خلال الاسابيع الماضية من أنشطة لاقت اقبالا ضخما يعبر عن الشغف فى الحصول على ألوان فنية جادة ، موضحة أن خروج العملية الإبداعية إلى أماكن مفتوحة بات سمة مميزة للثقافة المصرية للمساهمة فى وصول المنتج الفكرى والفنى إلى ابناء الوطن واستمرار خطوات تحقيق العدالة الثقافية وذلك بتكاتف وتعاون مؤسسات الدولة الوطنية ، ووجهت الشكر لوزير السياحة والآثار على تعاونه ولمحافظ سوهاج على ما قدمه من دعم لنجاح المهرجان كما وجهت الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا ولفريق عمل المهرجان على الجهد المبذول لخروج الفعاليات بالشكل اللائق .
مهرجان ابيدوس الأول للموسيقى والغناء جاء برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حفل ختام فعاليات مهرجان ابيدوس الأول للموسيقى والغناء والذى نظمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج وأحياه النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان حفل الختام قد تضمن مجموعة من أشهر أعمال النجم مدحت صالح والتى تفاعل معها الحضور كان منها بحلم على قدي ، المليونيرات ، من نظرة ، كوكب تاني ، ماشي في ضلها ، يتقال ، البلياتشو ، وعدى ، السهرة تحلى وابن مصر التى رددها معه الجميع الى جانب الحلوة داير شباكها وبرمي السلام من اعمال الموسيقى العربية وغيرها .

يذكر أن مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء ضم 3 حفلات أحياها على التوالى كل من الفنان هشام عباس وفرقته ، النجم على الحجار وفرقته ، النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته كما شملت الفعاليات فقرات فنية يومية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج فعاليات مهرجان ابيدوس الاول للموسيقى والغناء

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