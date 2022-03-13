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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق باب الالتماسات بشأن نتائج الترم الأول بـ"بنات عين شمس"..غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الأول لطالبات أولى آداب عام وانتساب وتربوى ادبى علي ان يغلق الاثنين 14 مارس .

وأشارت عميد كلية البنات الي انه لن يلتفت الي اي التماسات بعد الوقت المحدد وعلى الطالبات الراغبات فى تقديم الالتماس التوجه لشئون الطالبات .

وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف نتيجة  أولى عربى عام وانتساب وعلم نفس عام وانتساب وجغرافيا عام على ums وبالتالى كل نتائج الفرقة الأولى آداب عام وانتساب وتربوى .

الجدير بالذكر بدأت اليوم فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس، بالحرم الجامعى الرئيسى أمام قصر الزعفران.

أشارت الدكتورة شهيرة سمير ،المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة أن المشاركة هذا العام تزيد عن ٢٥ دوله عربيه وأفريقيه وأسيويه( مصر ، الصين، بنجلاديش، الهند، الأردن، كوريا الجنوبية ،الكويت، ماليزيا، السعودية، بريطانيا، جنوب السودان، الإمارات العربية المتحدة، اليمن........).

وأضافت الدكتورة  شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة أن فعاليات الافتتاح بدأت  في تمام الساعة العاشرة صباحاً

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وأضافت الدكتورة شيرويت انه  تقدم خلال الفعاليات كل دولة ثقافتها المتميزة من مأكولات ولوحات فنيه تعبر عن تراث وتاريخ وثقافة شعبها، بالإضافة إلي عروض مسرحية وفنيه متنوعة من العديد من الدول( مصر، سوريا، جنوب السودان، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية، تشاد، روسيا، جيبوتى،بالإضافة إلى مسابقات ثقافية.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب،  الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة .

وتحت إشراف الدكتورة  شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

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