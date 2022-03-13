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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم ... البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2023-2025) بالتعاون مع الصين .. غلق باب الالتماسات بشأن نتائج الترم الأول بـ"بنات عين شمس"..غدا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


لطلاب جامعة القاهرة …  تعرف على برامج التعليم المدمج للطلاب


أعلن  مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد، لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2022 اعتبارًا من السبت الموافق 5 /3 /2022 للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.


البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2023-2025) بالتعاون مع الصين .. تفاصيل


أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2023-2025)، وذلك طبقا للشروط والمتطلبات

اليوم … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبية حول اتخاذ القرارات وحل المشكلات بالجامعات


أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه


تعرف علي رابط تسجيل المؤتمر السنوي الأول لكرسي اليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا


يعقد المؤتمر السنوي الأول لكرسي اليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا، كلية الطب، جامعة عين شمس، يوم 24 مارس 2022 ، تحت عنوان "التكنولوجيا الحيوية: التحديات الأخلاقية والفرص".


غلق باب الالتماسات بشأن نتائج الترم الأول بـ"بنات عين شمس"..غدا

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الاول لطالبات أولى آداب عام وانتساب وتربوى ادبى علي ان يغلق الاثنين 14 مارس .

جامعة حلوان تتابع دورات التعليم المدني....... اليوم

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني).

 

 

 

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