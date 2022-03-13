تعرف علي رابط تسجيل المؤتمر السنوي الأول لكرسي اليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا

يعقد المؤتمر السنوي الأول لكرسي اليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا، كلية الطب، جامعة عين شمس، يوم 24 مارس 2022 ، تحت عنوان "التكنولوجيا الحيوية: التحديات الأخلاقية والفرص".



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور نبيل فرج رئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتورة سونيا محمد مدير كرسي اليونسكو لأخلاقيات البيولوجيا ، و الدكتورة حنان السيد سكرتير المؤتمر .

ويهدف المؤتمر الذى يعقد أونلاين إلى استكشاف كيفية تفاعل الأخلاق مع التكنولوجيا الحيوية لضمان الاستخدام الآمن والعادل لصالح الجميع.

للتسجيل والمشاركة في المؤتمر، يرجى إرسال ملخص الورقة البحثية مع الإسم والتفاصيل على البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 13 مارس 2022 من خلال الرابط التالي:

‏[email protected]