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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تتابع دورات التعليم المدني.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني).

ويقام البرنامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وبمشاركة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، ويتم منح الطلاب شهادة معتمدة عن البرنامج.

وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان ان هذه الدورات  مجانية و بشهادات معتمدة من الجامعة ، ونوه الاتحاد الي ان مواعيد تنفيذ دورات التعليم المدنى  هي :

الاحد 13/3 الى الثلاثاء 15/3/2022

و صرحت ادارة الاتحادات الطلابية انه علي الطلاب الراغبين للحجز و الحضور للدورات  التوجه إلى إدارة الاتحادات الطلابية بالادارة العامة لرعاية الشباب بمبنى (و) بالدور الثانى.

ويهدف برنامج التعليم المدني إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية البصرية، وترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب واكتسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنميته وتطويره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وبيئياً،  ويتم اختيار ٥ طلاب من كل كلية ( من بينهم ذوي الهمم) ويتم تسجيل بيناتهم عبر الاستمارة الالكترونية على موقع بوابة مصر للشباب والرياضة.

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جدير بالذكر أنه قد أعلنت أسرة ترحال بجامعة حلوان عن تنظيم حفل غنائي بحضور فرقة سبايسي ميكس، والفنان محمد رأفت، والفنان يحيى علاء، والشاعر فارس قطارية، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية ورائد أسرة ترحال المركزية.


واوضحت أسرة ترحال أن إقامة الحفل سوف يكون فى ساحة جامعة حلوان يوم الأحد الموافق 13 مارس، وسوف تكون مجانية بالكامل لجميع طلاب الجامعة الراغبين في الحضور.

الشباب والرياضة إتحاد طلاب جامعة حلوان وزارة الشباب والرياضة الاتحادات الطلابية اتحادات الطلاب لادارة العامة لرعاية الشباب الإدارة المركزية Jobs Education

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